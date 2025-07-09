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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

امير هشام يكشف تفاصيل انتقال أحمد ربيع إلى الزمالك

الزمالك
الزمالك
ميرنا محمود

كشف الاعلامي أمير هشام  عن تفاصيل  انتقال  الاعب أحمد ربيع إلى الزمالك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب أمير هشام :اليوم سوف يتم إنهاء إجراءات صفقة انتقال أحمد ربيع إلى الزمالك، واللاعب كان موجودا في مران البنك الأهلي ولم يغيب كما تردد.

وتابع :ربيع وقع عقدا لمدة 5 سنوات على عقود انتقاله لنادي الزمالك، وهو مكسب كبير للغاية.
 

وكان قد خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمجموعة من التدريبات التأهيلية خلال مران امس الثلاثاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وقسم الجهاز الفني للفريق اللاعبين إلى أربع مجموعات، و تم التركيز على خوض عدد من التدريبات التأهيلية والبدنية بشكل تدريجي ضمن البرنامج الموضوع للاعبين في بداية فترة الإعداد.

ويلتقي فريق الزمالك ودياً مع نظيره أورانج، في تمام الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

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