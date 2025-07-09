مقابل 6 ملايين جنيه.. نجم الزمالك ينتقل لسموحة

كشف الإعلامي أمير هشام عن تفاصيل انتقال نجم الزمالك حسام أشرف إلي نادي سموحة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وقال أمير هشام عبر بلس 90:حسام أشرف لاعب الزمالك انتقل لنادي سموحة مقابل 6 مليون جنيه، مع تجديد عقده لـ2029.

وكان قد خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمجموعة من التدريبات التأهيلية خلال مران امس الثلاثاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وقسم الجهاز الفني للفريق اللاعبين إلى أربع مجموعات، و تم التركيز على خوض عدد من التدريبات التأهيلية والبدنية بشكل تدريجي ضمن البرنامج الموضوع للاعبين في بداية فترة الإعداد.

ويلتقي فريق الزمالك ودياً مع نظيره أورانج، في تمام الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد.