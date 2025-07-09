تفاصيل انتقال مصطفى شلبي إلى البنك الأهلي

كشف الإعلامي أمير هشام تفاصيل انتقال نجم الزمالك مصطفى شلبي للبنك الأهلي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وقال أمير هشام: “سيقوم الزمالك بمنح مصطفى شلبي مستحقاته المالية وقدرها 3.5 مليون جنيه، ومن ثم حسم صفقة انتقاله لنادي البنك الأهلي”.



وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمجموعة من التدريبات التأهيلية خلال مران أمس، الثلاثاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وقسم الجهاز الفني للفريق اللاعبين إلى أربع مجموعات، وتم التركيز على خوض عدد من التدريبات التأهيلية والبدنية بشكل تدريجي ضمن البرنامج الموضوع للاعبين في بداية فترة الإعداد.

ويلتقي فريق الزمالك ودياً مع نظيره أورانج، في تمام الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد.