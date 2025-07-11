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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

استخراج جواز سفر مستعجل 2025 من البيت .. الشروط والأوراق المطلوبة وخطوات التقديم

استخراج جواز سفر مستعجل 2025
استخراج جواز سفر مستعجل 2025
خدمات صدى البلد

يشهد استخراج جواز سفر مستعجل 2025 بحثًا متزايدًا على محركات البحث، وخاصة بعد أن فعلَّت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية التابعة لوزارة الداخلية خدماتها الرقمية، بما يشمل إصدار وتجديد جوازات السفر إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي. 

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وتسهيل الإجراءات للمواطنين، خاصة الراغبين في إنجاز معاملاتهم بشكل عاجل.

خطوات استخراج جواز سفر مستعجل 2025 إلكترونيًا من المنزل

بات بإمكان المواطنين المصريين إتمام طلب استخراج جواز سفر مستعجل 2025 من المنزل بخطوات بسيطة دون الحاجة للتوجه إلى مكاتب الجوازات، وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية:

  1. الدخول إلى موقع وزارة الداخلية المصرية: https://moi.gov.eg
  2. التوجه إلى قسم "دليل الخدمات الحكومية"، واختيار "الهجرة والجنسية".
  3. إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول إن وُجد حساب سابق.
  4. بدء تعبئة البيانات المطلوبة لاستخراج جواز السفر.
  5. رفع المستندات المطلوبة بصيغة واضحة.
  6. سداد الرسوم إلكترونيًا باستخدام وسيلة دفع إلكتروني معتمدة.
  7. تحديد موعد الاستلام، مع العلم أن جواز السفر لا يُسلّم إلا لصاحب الطلب مباشرة.

وبهذه الخطوات السريعة، أصبح استخراج جواز سفر مستعجل 2025 أمرًا بسيطًا وآمنًا، يناسب احتياجات المواطنين في ظل التوسع الرقمي للخدمات الحكومية.

استخراج جواز سفر مستعجل 2025

خطوات استخراج جواز سفر مستعجل 2025 لأول مرة

في حال الرغبة في استخراج جواز سفر مستعجل 2025 لأول مرة، يتم اتباع الخطوات التالية من خلال التوجه إلى قسم الجوازات التابع لمحل الإقامة:

- سحب نموذج 29 جوازات من المكتب.

- تعبئة البيانات المطلوبة بخط اليد.

- تقديم المستندات الرسمية للموظف المختص.

- سداد الرسوم المقررة واستخراج إيصال السداد.

- انتظار المدة المحددة وفقًا لنوع الطلب:

  • جواز سفر مستعجل: خلال 48 ساعة.
  • جواز سفر فوري: خلال 24 ساعة.
  • جواز سفر عادي: خلال 7 إلى 15 يومًا.

وتُعتبر الخدمة المستعجلة الحل الأنسب للمواطنين الذين يحتاجون الجواز بشكل سريع وموثوق.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر مستعجل 2025

لضمان استكمال الإجراءات، يجب توفير مجموعة من المستندات الرسمية عند استخراج جواز سفر مستعجل 2025، حسب الفئة العمرية والحالة الاجتماعية:

← بطاقة رقم قومي سارية (لمن تجاوز 16 عامًا).

← شهادة ميلاد مميكنة لمن هم دون 16 عامًا.

← أصل شهادة المؤهل الدراسي في حال عدم إثباته على البطاقة.

← 3 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء مقاس 4×6.

← شهادة قيد دراسي للطلبة والطالبات.

← شهادة موقف التجنيد للذكور + صورتان.

← قسيمة زواج للإناث + صورتان لإثبات بيانات الزوج.

← بطاقة الرقم القومي للأب بالنسبة للأطفال + صورتان.

ويجب تجهيز كافة المستندات بدقة لتسريع عملية استخراج جواز سفر مستعجل 2025 دون تأخير.

استخراج جواز سفر مستعجل 2025

المدة الزمنية لاستخراج جواز سفر مستعجل 2025

تختلف مدة استخراج جواز السفر المصري حسب نوع الطلب كما يلي:

◄ مستعجل: خلال 48 ساعة من تقديم الطلب.

◄ فوري: خلال 24 ساعة فقط.

◄ عادي: ما بين 7 إلى 15 يومًا بحد أقصى.

وتُمنح الأولوية في المعالجة للطلبات المستعجلة والفورية، بشرط توفر المستندات وسداد الرسوم بالكامل.

رسوم استخراج جواز سفر مستعجل 2025

حددت وزارة الداخلية رسوم استخراج جواز سفر مستعجل 2025 وفق الآتي:

◄ 1450 جنيهًا مقابل الخدمة المستعجلة (التسليم خلال 24 ساعة).

◄ 900 جنيهًا لاستخراج جواز السفر العادي (التسليم خلال 3–7 أيام).

وتشمل هذه الرسوم تكلفة استخراج الجواز، ورسوم النماذج والخدمة الإلكترونية، وتُسدد إما نقديًا في مكاتب الجوازات أو عبر الوسائل الإلكترونية المتاحة.

أماكن استخراج جواز سفر مستعجل 2025 في مصر

لمن يرغب في التقديم بشكل حضوري، يمكن استخراج جواز سفر مستعجل 2025 من خلال المكاتب التالية:

  • أقسام الجوازات بالمحافظات وفقًا لعنوان بطاقة الرقم القومي.
  • مصلحة الجوازات والهجرة بميدان العباسية – القاهرة (لسكان الأقاليم).
  • يتم استقبال المواطنين خلال أوقات العمل الرسمية من الساعة 8 صباحًا حتى 2 ظهرًا.

وتُراعى أولوية الحجز للطلبات العاجلة، لذا يُفضل الحضور مبكرًا مع المستندات كاملة.

صلاحية جواز السفر المصري المستعجل

مدة صلاحية جواز السفر المصري سواءً كان مستعجلًا أو عاديًا هي:

  • 7 سنوات من تاريخ الإصدار أو التجديد.
  • غير قابلة للتمديد، ويجب إصدار جواز جديد عند انتهاء المدة.

لذلك، يُنصح بالتحقق من صلاحية الجواز قبل أي موعد سفر لتجنب التأخير أو المنع من السفر.

وبذلك أصبح استخراج جواز سفر مستعجل 2025 متاحًا للجميع بسهولة وأمان سواء من خلال الإنترنت أو الحضور الشخصي، مع فترات انتظار قصيرة وخدمة فورية لمن هم في حاجة عاجلة للسفر.

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