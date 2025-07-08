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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

8 شروط لاستخراج تأشيرة السعودية.. هل تنطبق عليك؟

شروط إصدار التأشيرة السعودية
شروط إصدار التأشيرة السعودية
رشا عوني

ازدادت معدلات البحث مؤخراً عن خطوات إصدار التأشيرة السعودية الخاصة بالزيارة العائلية، وذلك بعد استئناف خدمات التأشيرات مجدداً بعدما كانت متوقفة خلال الفترة الماضية بسبب الحج .

وإذا كان لديك أحد أقرباء من الدرجة الأولى في المملكة العربية السعودية، يمكنك بكل سهول استخراج تأشيرة الزيارة السعودية لكن في حالة مطابقة الشروط الخاصة بتأشيرات الزيارة التي وضعتها المملكة في ٢٠٢٥، وهو ما نستعرضه معكم في السطور التالية ..

التأشيرة السعودية 

شروط إصدار التأشيرة السعودية 

 

١- تتاح خدمة طلب الزيارة العائلية لجميع المهن 

٢- يجب أن يكون المقيم (مقدم الطلب) حاملًا لإقامة سارية المفعول ويعمل في إحدى المهن غيرالفردية (مثل عامل منزلي، سائق خاص، إلخ). بشكل عام، و تُقبل طلبات المهن العليا والمتوسطة


٣- بالنسبة ل المقيم بالسعودية يجب ان يحمل إقامة سارية

٤- وأن تكون مهنة المقيم من المهن المعتمدة لتقديم هذا النوع من الطلبات،وكذلك تصديق الطلب إلكترونيًا من جهة عمل المقيم

تأشيرة السعودية 

٥- وأما الزائر، فأهم الشروط التي يجب توفرها، هي قرابة من الدرجة الأولى، وجواز سفر سارى، وألا يقل عمرالزائر عن 18 عامًا، ما لم يكن برفقة أحد والديه، مع اجتياز الفحص الطبي الشامل،

٦-  الحصول على اللقاحات التي تحددها وزارة الصحة السعودية ضد الأمراض المعدية.

٦- وأهم المهن المقبولة في هذا الإطار هى: المهندسون والأطباء والمدرسون، والفنيون بمختلف تخصصاتهم، والمحاسبون والمسوقون والإداريون، وأي مهنة غير مصنفة كـ "عمالة فردية".

٧- شهادة خلو سوابق:قد يُطلب تقديم شهادة تثبت خلو سجل الزائر من السوابق الجنائية.

٨-التأمين الطبي:شراء بوليصة تأمين طبي تغطي فترة الإقامة في المملكة، وهي خطوة إلزامية عند تقديم الطلب في مراكز «تأشير».

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