خطوات استخراج تأشيرة الزيادة السعودية العائلية

مع انتهاء موسم الحج ، استأنفت المملكة العربية السعودية رحلات العمرة مجدداً بعد توقفها مؤقتاً، ويبحث الكثير عن طريقة إصدار تأشيرة الزيادة السعودية العائلية لمن له شخص مقيم في المملكة ويستطيع استخراج تأشيرة السعودية خلال فترة قصيرة.

يقدم موقع صدى البلد تفاصيل وخطوات تقديم طلب الزيارة العائلية السعودية إليكترونياً وطريقة استخراج تأشيرة السعودية العائلية في السطور التالية ..

تأشيرة الزيارة السعودية

خطوات استخراج تأشيرة زيارة للسعودية



تتم عملية التقديم الأولية عبر منصة التأشيرات التابعة لوزارة الخارجية السعودية، وتتبعها خطوات أخرى:





١-الدخول إلى منصة التأشيرات: زيارة موقع منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية (MOFA).٢-اختيار الخدمة: من قائمة خدمات «المقيمين»، اختر «طلب زيارة عائلية للمقيمين».



تأشيرة الزيارة السعودية

٣-تعبئة البيانات: قم بتعبئة نموذج الطلب الإلكتروني بدقة، والذي يشمل:



-بياناتك كمقيم (رقم الإقامة، المهنة، تاريخ انتهاء الإقامة).-بيانات الزوار (الاسم الكامل كما في جواز السفر، تاريخ الميلاد، الديانة، المهنة، رقم جواز السفر).٤-الموافقة على التعهد: الإقرار بصحة كافة البيانات المدخلة.





تأشيرة السعودية

٥-حفظ وطباعة الطلب: بعد تقديم الطلب، قم بطباعته وتوقيعه من الكفيل (جهة العمل).





٦-التصديق الإلكتروني: يجب على جهة العمل (الكفيل) تصديق الطلب عبر الغرفة التجارية.





٧-إرسال الطلب للزائر: بعد ظهور الموافقة على الطلب (يتحول إلى مستند تأشيرة)، يتم إرسال رقمالمستند إلى الزائر.



٨- حجز موعد في «تأشير»: يقوم الزائر في بلده بحجز موعد في مركز «تأشير» (VFS Tasheel) المعتمد للسفارات السعودية، وتقديم المستندات المطلوبة (جواز السفر، الصور، مستند التأشيرة،التأمين الطبي).



تأشيرة السعودية



الاستعلام عن حالة الطلب لتأشيرة الزيارة العائلة



لمتابعة حالة لإصدار تأشيرة الزيارة العائلية، يمكنك اتباع الخطوات البسيطة التالية:



الدخول إلى منصة التأشيرات (MOFA).اختيار أيقونة «استعلام» في الصفحة الرئيسية.تحديد نوع الاستعلام: «طلب مقدم إلى وزارة الخارجية».إدخال البيانات: أدخل رقم الطلب ورقم إقامتك.عرض الحالة: اضغط على «استعلام» لعرض حالة الطلب (تحت الإجراء، مستند تأشيرة، رفض)