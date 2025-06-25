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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شروط إصدار تأشيرة الزيارة للسعودية 2025

تأشيرة الزيارة السعودية
تأشيرة الزيارة السعودية
رشا عوني

يبحث المصريون عن موعد عودة العمرة بعد الحج و موعد فتح تأشيرات الزيارة السعودية، وذلك بعد انتهاء موسم الحج 2025 واستئناف خدمات التأشيرات مجدداً حسب الفترة التي حددتها المملكة من ٢٩ أبريل إلى ١١ يونيو .


شروط إصدار تأشيرة الزيارة السعودية 

و هناك بعض الشروط التي أعلنتها المديرية العامة للجوازات في السعودية بشأن إصدار تأشيرة الزيارة السعودية خلال الفترة المقبلة تتمثل في :

تأشيرة الزيارة السعودية


 

١- تتاح خدمة طلب الزيارة العائلية لجميع المهن 

٢- يجب أن يكون المقيم (مقدم الطلب) حاملًا لإقامة سارية المفعول ويعمل في إحدى المهن غيرالفردية (مثل عامل منزلي، سائق خاص، إلخ). بشكل عام، و تُقبل طلبات المهن العليا والمتوسطة


٣- بالنسبة ل المقيم بالسعودية يجب ان يحمل إقامة سارية

٤- وأن تكون مهنة المقيم من المهن المعتمدة لتقديم هذا النوع من الطلبات،وكذلك تصديق الطلب إلكترونيًا من جهة عمل المقيم

تأشيرة الزيارة السعودية 


٥- وأما الزائر، فأهم الشروط التي يجب توفرها، هي قرابة من الدرجة الأولى، وجواز سفر سارى، وألا يقل عمرالزائر عن 18 عامًا، ما لم يكن برفقة أحد والديه، مع اجتياز الفحص الطبي الشامل،

٦-  الحصول على اللقاحات التي تحددها وزارة الصحة السعودية ضد الأمراض المعدية.

٦- وأهم المهن المقبولة في هذا الإطار هى: المهندسون والأطباء والمدرسون، والفنيون بمختلف تخصصاتهم، والمحاسبون والمسوقون والإداريون، وأي مهنة غير مصنفة كـ "عمالة فردية".

٧- شهادة خلو سوابق:قد يُطلب تقديم شهادة تثبت خلو سجل الزائر من السوابق الجنائية.

٨-التأمين الطبي:شراء بوليصة تأمين طبي تغطي فترة الإقامة في المملكة، وهي خطوة إلزامية عند تقديم الطلب في مراكز «تأشير».

السعودية تعلن عودة العمرة

أعلنت  المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية جاهزيتها من خلال منافذ المملكة الدولية لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة لعام 1447هـ، بدءًا من وصولهم حتى مغادرتهم، وإنهاء إجراءاتهم بيسر وسهولة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية؛ فقد أوضحت الجوازات السعودية  دعم جميع صالات الجوازات في المنافذ الجوية والبرية والبحرية بالكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة التقنية الحديثة.

كما أهابت بضيوف الرحمن بالالتزام بالأنظمة والتعليمات عند القدوم لأداء العمرة حتى المغادرة.

شروط إصدار تأشيرة الزيارة السعودية موعد عود العمرة موعد فتح تأشيرات الزيارة السعودية اسعار العمرة حجوزات العمرة تأشيرة السعودية فيزا السعودية

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