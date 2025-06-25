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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السعودية تعلن جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن لأداء مناسك العمرة

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أعلنت  المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية جاهزيتها من خلال منافذ المملكة الدولية لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة لعام 1447هـ، بدءًا من وصولهم حتى مغادرتهم، وإنهاء إجراءاتهم بيسر وسهولة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية؛ فقد أوضحت الجوازات السعودية  دعم جميع صالات الجوازات في المنافذ الجوية والبرية والبحرية بالكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة التقنية الحديثة.

كما أهابت بضيوف الرحمن بالالتزام بالأنظمة والتعليمات عند القدوم لأداء العمرة حتى المغادرة.
 

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية  استمرار رحلات عودة حجاج الجمعيات الأهلية من الأراضي المقدسة عقب الانتهاء من أداء مناسك الحج، منوهة بأن رحلة حجاج محافظة جنوب سيناء عادت في الساعات الأولي من صباح أمس الثلاثاء قادمة من المدينة المنورة.

وأوضحت الوزارة أن عودة آخر أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن كانت صباح اليوم الأربعاء الموافق 25 يونيو، وهي تضم حجاج محافظة كفر الشيخ.

وتتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مع بعثة حج الجمعيات الأهلية عمليات تفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن، وتحرص على الاطمئنان على توافر كافة الخدمات لهم حتى عودتهم بسلامة الله إلى أسرهم وذويهم.

السعودية العمرة الجوازات السعودية مايا مرسي الحجاج المصريين

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