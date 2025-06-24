التضامن: عودة آخر أفواج حجاج الجمعيات الأهلية من الأراضي المقدسة.. غدًا

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي استمرار رحلات عودة حجاج الجمعيات الأهلية من الأراضي المقدسة عقب الانتهاء من أداء مناسك الحج، منوهة بأن رحلة حجاج محافظة جنوب سيناء عادت في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء قادمة من المدينة المنورة.

وأوضحت الوزارة أن عودة آخر أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن ستكون صباح غد الأربعاء الموافق 25 يونيو، وهي تضم حجاج محافظة كفر الشيخ.

وتتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مع بعثة حج الجمعيات الأهلية عمليات تفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن، وتحرص على الاطمئنان على توافر كافة الخدمات لهم حتى عودتهم بسلامة الله إلى أسرهم وذويهم.