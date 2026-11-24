يعقد حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، جلسة مع عدد من نجوم القلعة البيضاء السابقين، في مقدمتهم فاروق جعفر وأيمن يونس، لمناقشة ملف شركة كرة القدم والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن مستقبل المشروع.

وتأتي الجلسة استكمالًا للمشاورات التي بدأها رئيس الزمالك الأسبوع الماضي، بعدما عقد اجتماعًا مع فاروق جعفر وحلمي طولان ومحمد أبو العلا، لبحث التصورات المتعلقة بتأسيس شركة الكرة وآليات إدارتها.

ومن المقرر أن يشهد اجتماع الجمعية العمومية المقبل، المحدد له يوم 8 ديسمبر، التصويت على مقترح طرح نسبة أكبر من أسهم شركة الكرة للمستثمر، في إطار تحركات النادي لحسم هذا الملف.

وكان مجلس إدارة الزمالك، برئاسة حسين لبيب، قد وافق على إجراء التصويت إلكترونيًا خلال الجمعية العمومية المقبلة، التي يتطلب اكتمال نصابها القانوني حضور 10 آلاف عضو على الأقل ممن يحق لهم المشاركة في التصويت.

ويُعد ملف شركة كرة القدم من أبرز الملفات المطروحة على جدول أعمال الجمعية العمومية، في ظل سعي إدارة النادي للاستفادة من آراء رموزه ونجومه السابقين قبل اتخاذ القرار النهائي.