البحر الأحمر تستقبل حجاج المحافظة بعد أداء فريضة الحج

احتفلت محافظة البحر الأحمر اليوم الإثنين بوصول حجاج المحافظة بعد اداء فريضة الحج وسط حضور من اهالى الحجاج من كل مدن المحافظة.

حيث شهد مدن البحر الأحمر أجواء احتفالية بوصول الحجاج بعد أداء الفريضة والوصول إلى المحافظة .

يذكر ان احتفل حجاج الجمعيات الأهلية بمحافظة البحر الأحمر ، بانتهاء مناسك الحج لهذا العام في مكة المكرمة، بعد أن أتم الحجاج شعائرهم بسلام وأمان، بدعم ورعاية متواصلة من مؤسسات الدولة.

عبر الحجاج عن تقديرهم العميق للجهود المبذولة التي يسرت رحلتهم المقدسة، مشيدين بالتنظيم الممتاز والرعاية الصحية والإدارية التي تلقوها منذ مغادرتهم مصر وحتى إتمام المناسك.

توجه الحجاج بخالص الشكر والتقدير لكل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على متابعتهما الدائمة لشؤون الحجاج وحرصهما على توفير سبل الراحة والدعم لهم، كما وجهوا تحية تقدير للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، ولأيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، لدوره المحوري في إنجاح موسم الحج.