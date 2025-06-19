فنادق الغردقة تحتفل باليوم العالمى للسوشى وسط مشاركة من السياح

احتفلت الفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة اليوم الخميس اليوم العالمى للسوشى وسط مشاركة من السياح الأجانب.

وقال الشيف محمد عباس الشيف العمومي لإحدى المنتجعات السياحية بالغردقة إن الفندق نظم احتفالية بمشاركة النزلاء لليوم العالمي للسوشي وبمساركة شيفات المطاعم الآسيوية بالفندق.

حيث قدم الشيفات مجموعة كبيرة من السوشي بكل انواعه بالسمك والخضار والسمسم والتى نالت إعجاب النزلاء وخاصة من دول جنوب شرق آسيا والاوروبين والمصريين بالإضافة للأطفال.

وأشار طه مسعد مدير أحد فنادق الغردقة أن اليوم أقام الفندق الاحتفالية كمشاركة من ادارة الفندق فى كل المناسبات والفعاليات التى تجذب النزلاء مصريين وأجانب.

وأوضح مسعد أن نسب الاشغال حاليا وصلت إلى 90% بمنتجعات الغردقة من سياحة داخلية ودولية مع بدء الصيف والإجازات.

يتم الاحتفال بـ اليوم العالمي للسوشي فى 18 يونيو من كل عام حيث أنه غني بالفوائد الصحية ومناسب للدايت وله عدد كبير من محبيه فى مختلف أنحاء العالم.

ويرغب عدد كبير من الأشخاص في شراء السوشي ولكنهم لايستطيعون ذلك بسبب الارتفاع الكبير فى سعره.

وتوجد أشكال وأنواع عديدة من السوشي الجاهز المباع فى المحلات والمطاعم أشهرها سوشي السلمون المدخن.

و يُعتبر السوشي من أشهر وألذ الأطباق اليابانية التي نالت شهرة واسعة حول العالم، ويتنوع تقديم السوشي في مطاعم الأكلات البحرية بأساليب متعددة، ويُحتفل بيوم السوشي العالمي سنويًا في 18 يونيو للاحتفاء بهذا الطبق الفاخر واللذيذ.

ويُعتقد أن السوشي بدأ في اليابان بين القرنين السابع عشر والثامن عشر (1600-1800)، عندما كان يتم لف السمك والخضار مع الأرز المخلوط بالخل، يعود السوشي إلى طبق قديم يسمى "ناريزوشي"، وهو عبارة عن سمك مملح ومخزن مع الأرز لعدة أشهر كطريقة لحفظ السمك.

و شهد السوشي انتشارًا واسعًا بعد زلزال كانتو الكبير عام 1923، الذي دفع الكثير من اليابانيين للهجرة ونشر ثقافة الطعام الياباني عالميًا.

تم إطلاق يوم السوشي العالمي رسميًا عام 2009، ويحتفل به عشاق الطعام في 18 يونيو من كل عام. أصبح السوشي رمزًا للوجبات الفاخرة والمفضلة حول العالم.

وأفضل طريقة للاحتفال هي زيارة مطعم سوشي مميز وتجربة تشكيلات مختلفة من الأطباق، والاستمتاع برؤية الطهاة المحترفين أثناء تحضير السوشي مباشرة أمام الزبائن، حيث يخضع طهاة السوشي اليابانيون لتدريب طويل لإتقان فنون الطهي.

و يمكن لعشاق السوشي تجربة صنعه في المنزل، رغم صعوبة إتقان الطعم الأصلي، ويمكن العثور على وصفات سهلة عبر الإنترنت، والمكونات الأساسية متوفرة في معظم الأسواق، مما يجعلها فرصة ممتعة لتجربة تحضير هذا الطبق بأنفسهم.

و يرجع أصل السوشي إلى جنوب شرق آسيا، حيث كان يتم تخزين الأسماك في الأرز المخمر والملح للاستهلاك لاحقًا، وكان الأرز في الأصل يُتخلص منه ويؤكل السمك فقط، تطور السوشي لاحقًا إلى أشكال جديدة مثل "ناماناري" التي تعتمد على الأسماك النيئة جزئيًا مع الأرز، وأُصبحت تُستهلك بسرعة قبل أن تتغير نكهتها، وبقائه لأطول فترة ممكنة.