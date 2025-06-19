انطلاق فاعليات المؤتمر السنوي لقسم المسالك البولية طب جنوب الوادي بمدينة الغردقة

انطلقت فاعليات المؤتمر السنوي الخامس لقسم المسالك البولية طب جامعة جنوب الوادي بمدينة الغردقة.

وذلك بمشاركة الدكتور أحمد العكاوي رئيس الجامعة وبحضور الدكتور على عبد الرحمن غويل عميد كلية الطب والدكتور مصطفى عبد الرازق رئيس قسم المسالك بكلية طب جامعة جنوب الوادي.

حيث ينظم المؤتمر قسم جراحة المسالك البولية طب جامعة جنوب الوادي ومناقشة المؤتمر السنوي الخامس كل ماهو هو جديد حول “جراحة الكلي والمسالك البولية والمناظير وأمراض الذكورة” وذلك خلال الفترة من 18-21 يونيو الجاري 2025 وذلك بحضور العديد من أساتذة الجامعات المصرية في ذات التخصص.

وأشار الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادى خلاله كلمته إلى فإنّنا نشجعُ انعقادَ مثلِ هذه المؤتمراتِ.

كما وجه عكاوى الشكر للقائمين على المؤتمر ،وللحضورَ على اختلافِ نوعِ إسهَاماتهِم، والداعمينَ وكلّ من سَاهمَ بشكلٍ مباشرٍ وغيرِ مباشرٍ في هذه الفعالية.

وعبر عكاوى عن سعادته للمشاركة فى هذا الملتقى العِلميّ الذي يَضُمُ كوكبةً من العلماءِ والممارسين في مجالِ جراحةِ المسالكِ البوليةِ والذي يعتبرُ فرعاً مُهِمًا من فروعِ الطبِ الذي يركزُ على الأمراضِ الجِراحيةِ والطبيةِ للمسالكِ البوليةِ لدى الذكورِ والإناثِ والأعضاءِ التناسليةِ الذكريةِ في جميعِ مراحل الحياةِ.

كما نوه الدكتور “عكاوى” إلى ملف الذكاء الاصطناعي حيث أشار إلى تمتّعِ الذكاءِ الاصطناعي بسجلٍ حافلٍ من التطبيقاتِ في مجالِ الطبِ ويُستخدمُ في حالاتِ المسالكِ البوليةِ المختلفةِ مثل الأورامِ، وحصواتِ المسالكِ البوليةِ، وطبِ المسالكِ البوليةِ للأطفالِ، وأمراضِ المسالكِ البوليةِ النّسائيةِ، والعقمِ وغيرِها، والبياناتُ هي القوةُ الدافعةُ للذكاءِ الاصطناعي، وقد شهدَت العقودُ الماضيةُ بلا شكٍ طفرةً في بياناتِ الرعايةِ الصحيةِ، ويُعدّ طبُ المسالكِ البوليةِ أحدَ التخصصاتِ التي كانت دائمًا في طليعةِ الابتكارِ والبحثِ وسرعانَ ما احتضنَ التقنياتِ لتحسينِ نتائجِ المرضى وخبراتِهم، وأدت التطوراتُ التي تمّ إِحرازُها في تحليلاتِ البياناتِ الضخمةِ إلى رفعِ التوقعاتِ بشأنِ مستقبلِ جراحةِ المسالكِ .

وأوضح الدكتور عمر الصغير سكرتير المؤتمر أنه يقام علي هامش المؤتمر جلسة خاصة لمناقشة الحالات الصعبة في وجود أمهر الخبراء.

وأشار الصغير إلى أن المؤتمر يختتم أعماله يوم الجمعة بمشاركة 200 من أساتذة قسم المسالك البولية بالجامعات المصرية

ويقام المؤتمر بمدينة الغردقة علي مدار ثلاثة أيام من يوم 18 الي يوم 21 يونيو وذلك بحضور نخبة متميزة من أقسام جراحة المسالك البولية وأمراض الذكورة بمختلف الجامعات المصرية.