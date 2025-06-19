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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في تصادم بطريق سفاجا الغردقة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ابراهيم جادالله

شهد طريق سفاجا – الغردقة حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بالكيلو 10 على ، ما أسفر عن إصابة 6 مواطنين ووفاة شخص في موقع الحادث.

تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي لتلقي الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.

وجاءت أسماء المصابين كالتالي:

محمود أحمد محمد، 29 سنة، من البحر الأحمر، يعاني من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

مؤمن رمضان محمد، 28 سنة، من البحر الأحمر، يعاني من كدمات وسحجات واشتباه كسر بالقدم اليمنى.

محمد عبد الحميد حسني، 65 سنة، من البحر الأحمر، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة.

عبدالله محمد عبد الحميد، 28 سنة، من البحر الأحمر، اشتباه كسر في الفقرات العنقية مع كدمات وسحجات.

أحمد حسام سعد، 21 سنة، من البحر الأحمر، اشتباه كسر بالساق اليمنى.

منى إسماعيل محمد، 65 سنة، من البحر الأحمر، أصيبت بخدوش ظاهرة وكدمة بالكتف الأيمن وأسفل الظهر.


وأكد مصدر طبي أن المصابين يخضعون حاليًا للفحوصات الطبية والأشعة لتحديد حالتهم بدقة، بينما لا تزال جثة القتيل في موقع الحادث في انتظار المعاينة تمهيدًا لنقلها.

وتواصل الجهات المعنية تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد أسبابه.

البحر الاحمر حادث تصادم الغردقه مصرع اشخاص حادث تصادم سفاجا الغردقة مصرع وإصابة

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