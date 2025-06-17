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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس حي جنوب الغردقة يبحث شكاوى المواطنين في لقاء أسبوعي مباشر

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

عقد اللواء أحمد مهدي، رئيس حي جنوب الغردقة، صباح اليوم، لقاءً مباشرًا مع عدد من المواطنين، للاستماع إلى شكاواهم ومطالبهم والعمل على إيجاد حلول فورية لها، في إطار المتاح من الإمكانات ووفقًا للقانون.

جاء اللقاء تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة التواصل المستمر مع المواطنين، وبتكليف من اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، لتعزيز الاستجابة الفعالة لمشكلات المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وأوضح رئيس الحي أن اللقاء يُعقد بصفة أسبوعية كل يوم إثنين، ويهدف إلى تبسيط الإجراءات، والاستجابة السريعة للمطالب المشروعة، بما يساهم في رفع كفاءة العمل الإداري وتحقيق رضا المواطنين.

وشهد اللقاء حضور عدد من المسؤولين المختصين من الإدارات المختلفة، لمتابعة الشكاوى بشكل مباشر والتعامل معها ميدانيًا دون تأخير.

وأكد اللواء مهدي في ختام اللقاء أن الحي يولي اهتمامًا بالغًا بملفات الشكاوى الواردة سواء عبر اللقاءات المباشرة، أو من خلال بوابة الشكاوى الحكومية، أو الصفحة الرسمية للحي، مشددًا على استمرار هذا النهج لضمان تقديم خدمات أكثر دقة وسرعة.

البحر الأحمر الغردقة جنوب الغردقة حى جنوب مدينة الغردقة

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