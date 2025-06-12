مركز جديد لعلاج أمراض القلب بالغردقة يشق طريقه نحو التشغيل الكامل بتعاون طبي مع معهد القلب القومي

بدأت ملامح تحول طبي كبير تتشكل في محافظة البحر الأحمر، بعد الإعلان عن توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة ومعهد القلب القومي بالقاهرة، بهدف تجهيز وتشغيل مركز متخصص لعلاج أمراض القلب في مدينة الغردقة، بتكلفة تقدر بنحو 400 مليون جنيه.

هذا التعاون يفتح الباب أمام تطوير الكوادر الطبية والتمريضية من خلال برامج تدريب مكثفة تحت إشراف استشاريين بارزين من المعهد، تمهيدًا لانطلاق العمل بالمركز الجديد خلال الفترة المقبلة.

7 عمليات قسطرة يوميًا و3 جراحات قلب أسبوعيًا

المركز، الذي تم الانتهاء من إنشائه حديثًا، من المنتظر أن يبدأ تقديم خدماته بإجراء ما بين 5 إلى 7 عمليات قسطرة في اليوم، بالإضافة إلى ثلاث عمليات قلب مفتوح أسبوعيًا. ويهدف هذا التوجه إلى سد الفجوة الطبية في تخصص القلب بمحافظات الجنوب، التي ظلت لسنوات تفتقر إلى مثل هذه الخدمات الدقيقة.

تجهيزات متقدمة وبنية تحتية طبية متكاملة

يضم المركز مجموعة من أحدث الأجهزة المتخصصة في جراحات القلب والقسطرة، إلى جانب معمل تحاليل متكامل، وبنك دم مستقل، وغرف عمليات على أعلى مستوى تقني، بما يضمن تقديم خدمة طبية دقيقة وآمنة.

توجيهات المحافظ: راحة المريض أولاً

اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، شدد على أهمية الإسراع في تشغيل المركز لتخفيف الضغط عن المرضى الذين كانوا يضطرون للسفر لمسافات طويلة لتلقي العلاج، مؤكدًا أن المشروع يمثل نقلة نوعية في مستوى الرعاية الصحية بالمحافظة.

كما أشار إلى ضرورة تطوير العيادات الخارجية في مستشفى الغردقة العام بالتوازي مع تشغيل المركز الجديد، بما يضمن تحسين تجربة المريض منذ لحظة دخوله إلى المنشأة الطبية.

خطوة جديدة نحو تحسين المنظومة الصحية في الجنوب

هذه الخطوة تُعد واحدة من أبرز محطات التطوير التي تشهدها محافظة البحر الأحمر مؤخرًا، في إطار خطة شاملة للنهوض بالخدمات الصحية وتقديم رعاية متخصصة في المجالات التي تفتقر لها المناطق النائية.