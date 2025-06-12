إصابة 5 أشخاص بينهم طفل في تصادم سيارتين بالغردقة

شهد أحد شوارع منطقة الذهبية بمدينة الغردقة حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، أسفر عن إصابة خمسة أشخاص، بينهم رجل وسيدة كانا يسيران على الأقدام، بعد أن انحرفت إحدى السيارتين واصطدمت بهما.

فرق الإسعاف هرعت إلى موقع الحادث، ونقلت المصابين إلى مستشفى الغردقة العام، حيث تجرى لهم حاليًا الفحوصات الطبية والإشاعات اللازمة، فيما تم إدخال حالتين إلى العناية المركزة نظراً لخطورة إصاباتهما.

تفاصيل الإصابات:

س. ن. ل – 32 عامًا – من محافظة البحر الأحمر

مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، اضطراب بدرجة الوعي، كسر بالساق اليسرى، وسحجات وكدمات متفرقة.

م. م. ر – 60 عامًا – من محافظة البحر الأحمر

مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، اضطراب بدرجة الوعي، وكدمات وسحجات في أنحاء متفرقة.

ز. ز. ت – 43 عامًا – من محافظة البحر الأحمر

مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، اضطراب بدرجة الوعي، وسحجات وكدمات متفرقة.

أ. م. م – 41 عامًا – من محافظة البحر الأحمر

مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، اضطراب بدرجة الوعي، وكدمات وسحجات متفرقة.

ك. ز. ز – 12 عامًا – من محافظة البحر الأحمر

مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، حالته مستقرة.

التحريات الأولية تشير إلى أن إحدى السيارتين كانت تسير بسرعة زائدة، مما أدى إلى فقدان السيطرة واصطدامها بالمركبة الأخرى، ثم انحرافها تجاه الرصيف لتصدم المارة.

تباشر الجهات الأمنية التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسؤوليات، وسط مطالبات من الأهالي بتكثيف التواجد المروري للحد من الحوادث داخل المدينة.