الغرف السياحية توضح السبب وراء ارتفاع نسبة الإشغالات بالغردقة

أكد الدكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن نسبة الإشغالات في بعض فنادق الغردقة وصلت إلى 100%، موضحًا أن الفترة الأخيرة حدث تسويق كبير من قبل وزارة السياحة بالمعارض الدولية.

وقال عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على قناة الأولى، إن هناك سياحة من دول أوربية مثل ألمانيا وإيطاليا، وفرنسا، بجانب السياحة القادمة من الدول العربية.

ولفت إلى أن هناك تسويقا قويا للسياحة المصرية بجميع أنواعها، من خلال برامج قوية، ساهم في زيادة عدد السياح، وأن الحجوزات في الفنادق تتم من قبلها بفترة.

وأشار إلى أن معدلات السياحة مرتفع رغم الظروف التي يمر بها العالم، وأن ترويج السائح نفسه للمناطق السياحية بمصر بعد المغادرة يكون له تأثير إيجابي على قدوم سياح جدد.