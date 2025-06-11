حملة مسائية مكثفة بحي شمال الغردقة لمراجعة التراخيص ورفع الإشغالات

نفذت رئاسة حي شمال الغردقة حملة مسائية موسعة، بمشاركة أقسام المتابعة الميدانية والتنظيم والبيئة، استهدفت التفتيش على عدد من المحال والمنشآت التجارية بمحيط ميدان الدهار وشارعي البازارات والكورنيش.

الحملة ركزت على مراجعة تراخيص التشغيل، والتأكد من مطابقة نسبة الإشغال لما هو مدون في الرخص، إضافة إلى فحص الشهادات الصحية للعاملين بالمحال، ورفع الإشغالات المخالفة من الأرصفة والطرقات.

جاءت هذه الحملة في إطار حرص الحي على ضبط المخالفات، وتحقيق الانضباط في الشارع، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية، حرصًا على سلامة المواطنين والمظهر الحضاري للمنطقة.

وأكد مسؤولو الحي استمرار الحملات بشكل دوري، وتشديد الرقابة على الأنشطة التجارية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.