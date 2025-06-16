مطالب عاجلة من أولياء الأمور لتحسين بيئة امتحانات الثانوية العامة بالغردقة

طالب عدد من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بمدينة الغردقة بسرعة الاستجابة لعدة مطالب وصفوها بالبسيطة، تهدف إلى توفير بيئة مناسبة ومريحة لأبنائهم وبناتهم خلال فترة الامتحانات الحالية.

تضمنت الشكاوى التي تلقاها بعض المهتمين بالشأن التعليمي في المدينة، ضرورة تركيب مراوح بلجان مدرسة حامد جوهر، بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي تؤثر على تركيز الطلاب، خاصة مع غياب وسائل التهوية الكافية.

كما أشار أولياء الأمور إلى حاجة لجان مدرسة محمد الطيب إلى تركيب ستائر أو أي وسيلة مناسبة لحجب أشعة الشمس المباشرة التي تخترق نوافذ اللجان وتزيد من معاناة الطلاب.

أما في مدرسة حسن كامل الثانوية، فطالب الأهالي بضرورة فصل منطقة دخول وخروج الطلاب عن الطالبات، لتفادي التزاحم والاحتكاك، ولتوفير تنظيم أفضل يضمن الراحة النفسية والانضباط.

وأكد أولياء الأمور أن هذه المطالب لا تتطلب ميزانيات ضخمة أو تجهيزات معقدة، لكنها تعكس حرصهم على توفير الحد الأدنى من الراحة والهدوء لأبنائهم خلال واحدة من أهم مراحل حياتهم التعليمية.

ويضع الأهالي هذه المطالب أمام مسؤولي التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، ويأملون في تحرك سريع من الجهات المختصة، معتبرين أن الطلاب والطالبات هم أبناء الجميع، ويستحقون الدعم والرعاية في هذا التوقيت الحرج.