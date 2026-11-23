تفرض تحركات أسعار الذهب نفسها على قرارات الشراء والادخار داخل السوق، في ظل متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لتغيرات الذهب، سواء بهدف اقتناء المشغولات الذهبية أو الاستثمار في السبائك والجنيهات، خاصة مع اختلاف الأسعار من عيار إلى آخر.

وتعكس آخر تحديثات سوق الصاغة تباينا في أسعار البيع والشراء وفقا لدرجة نقاء الذهب، وسط أهمية التعرف على قيمة الجرام قبل تنفيذ عمليات البيع أو الشراء، مع مراعاة إضافة المصنعية والدمغة عند حساب التكلفة النهائية للمشغولات.

أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية وفقا لآخر تحديث المستويات التالية.

العيار سعر البيع سعر الشراء

عيار 24 6,550 جنيها 6,490 جنيها

عيار 21 5,730 جنيها 5,680 جنيها

عيار 18 4,910 جنيهات 4,870 جنيها

عيار 14 3,820 جنيها 3,785 جنيها

الجنيه الذهب 45,840 جنيها 45,440 جنيها

الأونصة بالجنيه 203,685 جنيها 201,905 جنيها

الأونصة بالدولار 3,674.85 دولار

أسعار الذهب اليوم في مصر

الفرق بين أعيرة الذهب واستخدامات كل منها

تختلف قيمة الذهب وفقا لنسبة المعدن الخالص الموجودة في كل عيار، إذ ترتفع درجة النقاء بزيادة نسبة الذهب، وهو ما ينعكس على السعر والاستخدامات سواء في صناعة المشغولات أو السبائك.

ويعد عيار 21 الأكثر انتشارا وتداولا في السوق، حيث تعتمد عليه نسبة كبيرة من محال الصاغة في تصنيع المشغولات الذهبية، كما يفضله كثير من المواطنين عند شراء الذهب لتجهيزات الزواج أو الاحتفاظ به بغرض الادخار.

أما عيار 24 فيحتل المرتبة الأعلى من حيث درجة النقاء، لاحتوائه على أكبر نسبة من الذهب الخالص، ولذلك يتركز استخدامه في صناعة السبائك التي تجذب الراغبين في الاستثمار والاحتفاظ بالذهب على المدى الطويل.

وفي المقابل، يتميز عيار 18 بتنوع استخداماته في تصميم المشغولات الذهبية العصرية، نظرا لما يوفره من مرونة في التشكيل، وهو ما يجعله خيارا مناسبا للراغبين في اقتناء الحلي ذات التصميمات الحديثة والمتنوعة.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب داخل مصر

تخضع أسعار الذهب في السوق المحلية لتأثير مجموعة من المتغيرات، في مقدمتها حركة سعر الأونصة في البورصات العالمية، والتغيرات التي تطرأ على سعر صرف الدولار، فضلا عن معدلات العرض والطلب داخل السوق.

وتؤثر الأوضاع الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية أيضا على اتجاهات المستثمرين، إذ يتجه بعضهم إلى زيادة حيازتهم من الذهب خلال فترات الاضطرابات وعدم اليقين، باعتباره أحد الأصول المستخدمة للتحوط من المخاطر والحفاظ على قيمة المدخرات.

كما تلعب حركة الشراء والبيع داخل السوق المحلية دورا في تحديد مستويات الأسعار، مع اختلاف حجم الإقبال على المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات من وقت إلى آخر.

أسعار الذهب اليوم في مصر

نصائح مهمة قبل شراء الذهب

وقبل التوجه إلى محال الصاغة، ينصح بمتابعة آخر تحديثات أسعار الذهب ومقارنة أسعار البيع والشراء بين أكثر من محل، مع التأكد من معرفة قيمة المصنعية والدمغة بشكل واضح.

ويجب الانتباه إلى أن السعر المعلن للجرام لا يمثل التكلفة النهائية للمشغولات الذهبية، إذ تضاف إليه المصنعية والدمغة، وتختلف قيمتهما بحسب نوع القطعة وتصميمها والمحل الذي تتم منه عملية الشراء، وهو ما يستدعي حساب إجمالي التكلفة قبل إتمام المعاملة.