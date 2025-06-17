وكيل التموين في البحر الأحمر يقوم بجولة على مخابز الغردقة

أجرى المحاسب شاذلى عايش وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر جولة على المخابز ببعض أحياء الغردقة والتأكد من وزن الرغيف وجودة ومطابقة رغيف الخبز للمواصفات الفنية التى أقرتها الوزارة وذلك لإنتاج رغيف خبز يليق بالمواطن.



وأكد عايش أن الحملة تهدف للتفتيش على جودة وصلاحية الخبز والأوزان وارصدة الدقيق وتوافر الخبز وعدم وجود ازدحام وتكدس من المواطنين أمام المخابز وتوافر الشهادات الصحية للعاملين مشددا على النظافة العامة للمخابز و اتباعها لجميع ضوابط الصحة والسلامة المهنية.

وأشار عايش إلى استمرار الحملات التفتيشية للمرور على المخابز بصفة دورية مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .



وشملت جولة عايش عدد من مخابز الأحياء واللؤلوة والدهار رافق عايش خلال الجولة حسين عمر مدير الرقابة التموينية