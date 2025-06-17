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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تداول 51 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

هيئة مواني البحر الأحمر
هيئة مواني البحر الأحمر
أ ش أ

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم "الثلاثاء"، أن إجمالي عدد السفن على أرصفة موانئها يبلغ 10 سفن، وتم تداول 51 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و568 شاحنة و205 سيارات، بالإضافة إلى وصول وسفر 3720 راكبا بموانئها. 

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، في بيان اليوم، أن حركة الواردات شملت 3 آلاف طن بضائع، و307 شاحنات و180 سيارة.

وشملت حركة الصادرات 48 ألف طن بضائع، و261 شاحنة و 25 سيارة.

كما شهد ميناء سفاجا استقبال السفينتين "القاهرة والحرية2 " بينما غادرته السفينة XIE HAI UONG FENG وتحمل 44 ألف طن فوسفات تصدير إلى إندونيسيا.

كما شهد ميناء نويبع تداول 1100 طن بضائع و115 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين “سينا وكوين نفرتيتي”. 

هيئة مواني البحر الأحمر بضائع عامة ومتنوعة المركز الإعلامي

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