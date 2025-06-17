ختام فعاليات دورتي "مخططي الأحمال التدريبية" بمحافظة البحر الأحمر

اختتمت وزارة الشباب والرياضة، أمس الاثنين، فعاليات دورتَي "مخططي الأحمال التدريبية" التي نظمتها الإدارة المركزية للأداء الرياضي – الإدارة العامة لتأهيل وصقل الكوادر والقيادات الرياضية، ضمن سلسلة دورات المشروع القومي للتدريب "التطوير المهني المستدام بالمؤسسات الرياضية"، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحر الأحمر، خلال الفترة من ١٣ إلى ١٦ يونيو الجاري.

شهد اليوم الرابع والأخير من الدورة التدريبية الأولى محاضرتين هامتين قدمهما الأستاذ الدكتور أحمد عبد المولى - أستاذ التدريب الرياضي بكلية علوم الرياضة جامعة المنصورة، تناولت الأولى "العوامل المؤثرة في تخطيط الأحمال وكيفية إعداد وتشكيل برنامج حمل التدريب داخل الخطة التدريبية"، فيما تناولت المحاضرة الثانية "كيفية تقسيم الأحمال التدريبية قبل وأثناء وبعد التدريبات والمنافسات".

أما الدورة التدريبية الثانية فقد اختتمت بمحاضرتين ألقاهما الأستاذ الدكتور/ أحمد عبد الهادي - رئيس شعبة الإصابات بقسم علوم الصحة بكلية علوم الرياضة جامعة حلوان، حيث ناقش في الأولى "الإصابات الرياضية الشائعة أثناء الموسم التدريبي وطرق تفاديها"، واختتمت بمحاضرة بعنوان "التغذية السليمة ووسائل الاستشفاء".

وفي ختام البرنامج التدريبي، ألقت الإدارة العامة لتنمية الكوادر والقيادات الرياضية كلمة استعرضت خلالها محاور الدورة وأبرز الرؤى التي طُرحت للنقاش، بحضور كل من الدكتور/ ممدوح خليفة علي - وكيل الرياضة بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحر الأحمر، والأستاذ الدكتور/ أحمد عبد الهادي، والأستاذ الدكتور/ أحمد عبد المولى.

وشهدت الدورتان مشاركة ١٠٧ دارسين من محافظات: البحر الأحمر، الشرقية، الأقصر، أسوان، قنا، الدقهلية، أسيوط، سوهاج، السويس، القاهرة، والإسكندرية، من طلاب وطالبات وخريجي كليات علوم الرياضة بمختلف الجامعات المصرية، إلى جانب مدربي الأندية الشعبية.

وتأتي هذه الدورات استكمالاً لخطة وزارة الشباب والرياضة في تنفيذ مشروع قومي يستهدف تأهيل جميع العاملين بالمجال الرياضي في مختلف محافظات الجمهورية، وفقًا لأحدث المعايير الدولية، دعمًا لرؤية الدولة في بناء كوادر وطنية ذات كفاءة عالية تقود التطوير المنشود في المؤسسات الرياضية.