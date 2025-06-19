تصادم سيارتين بطريق سفاجا – الغردقة وإصابة سائحتين أوروبيتين

استقبلت غرفة طوارئ مديرية الصحة بالبحر الأحمر بلاغًا من هيئة إسعاف البحر الأحمر، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بالكيلو 10 بطريق سفاجا – الغردقة.

أسفر الحادث عن إصابة سائحتين أوروبيتين، وتم نقلهما عبر سيارات الإسعاف إلى مستشفى سفاجا المركزي لتلقي الرعاية الطبية.

وجاءت بيانات المصابتين كالتالي:

LARYSA ZHURBA ، ٤٨ سنة، أوكرانية الجنسية، مصابة بكدمة في الكتف اليسرى.

، ٤٨ سنة، أوكرانية الجنسية، مصابة بكدمة في الكتف اليسرى. WIKTORIA MARIA PUNDOR، ٢٧ سنة، بولندية الجنسية، دون إصابات ظاهرة حتى الآن.

وأفاد مصدر طبي بأنه يجرى حاليًا إجراء الفحوصات الطبية والأشعات اللازمة للاطمئنان على حالة المصابتين.

وتواصل الجهات المختصة متابعة ملابسات الحادث للوقوف على تفاصيله.