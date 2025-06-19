رئيس مدينة الغردقة يتفقد المركز التكنولوجي ويوجّه بتسريع إنهاء معاملات المواطنين

تفقد اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، صباح اليوم الأربعاء، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، لمتابعة سير العمل والاطلاع على جودة الخدمات المقدمة داخل المركز.

وخلال الجولة، شدد حماية على ضرورة الإسراع في إنهاء معاملات المواطنين وتسهيل الإجراءات أمامهم، مؤكدًا أن الجهاز التنفيذي بالمدينة يعمل باستمرار على تحسين مستوى الخدمات وتخفيف الأعباء الإدارية عن الأهالي.

وأكد رئيس المدينة حرصه على تطوير الأداء داخل المركز التكنولوجي بشكل دائم، بما يضمن تقديم خدمات فعالة تلبي احتياجات المواطنين، وبما يعكس توجّه الدولة نحو التحول الرقمي وتيسير الخدمات الحكومية.

وخلال تفقده، استمع حماية إلى عدد من استفسارات المواطنين، كان أبرزها ما يتعلق بمستحقات "دفع ما عاد عليه من نفع"، ووجّه على الفور موظف إدارة الأملاك بالرد على الاستفسارات وتقديم التوضيحات المطلوبة.

تأتي الجولة في إطار تعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المنشآت الحكومية، والعمل المستمر على تطويرها لضمان رضا المواطن وتحسين جودة الحياة بالمحافظة.