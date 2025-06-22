حملة تفتيشية ترصد مخالفات صحية وبيئية في منشأتين سياحيتين بجنوب الغردقة

شنت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، حملة تفتيش مفاجئة على منشأتين سياحيتين في نطاق حي جنوب، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس المدينة، لمتابعة التزام المنشآت بالاشتراطات التشغيلية والمعايير السياحية المعتمدة.

أسفرت الحملة، التي جرت بإشراف مدير عام إدارة اللجان والمجالس بالمدينة، وبمشاركة ممثلين عن الصحة، والسلامة والصحة المهنية، والبيئة، ومكتب العمل، عن رصد عدد من الملاحظات والمخالفات الفنية والإدارية.

أكدت اللجنة سلامة التراخيص والسجلات البيئية بالفندقين، لكنها سجلت ملاحظات تتعلق بغياب مهمات الوقاية الشخصية للعاملين، وعدم تأمين الأسلاك بشكل كافٍ. وتم تحرير إنذار لأحد الفندقين بسبب عدم استيفائه اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

فيما رصد عضو البيئة عدة ملاحظات، من بينها الحاجة إلى صيانة أو استبدال حاويات القمامة، وتخصيص مكان آمن للمخلفات الخطرة، مع التشديد على ضرورة وضع مواد معقمة على الزيوت المستهلكة قبل التخلص منها لمنع إعادة استخدامها.

مكتب العمل أشار إلى عدم تقديم ما يثبت صرف المقابل المادي للعطلات الرسمية، وعدم الالتزام بتعيين نسبة الـ5% من ذوي الهمم.

كما أوصت الصحة بتغيير وصيانة أرضيات المطبخ المجاور لحمامات السباحة، وإجراء فحص دقيق للبيض قبل استخدامه.

وفي المقابل، أشاد الطب البيطري بصلاحية اللحوم والدواجن والأسماك، مؤكدًا ملاءمتها للاستهلاك الآدمي.

تأتي هذه الحملة في إطار المتابعة المستمرة لضمان التزام المنشآت السياحية بمعايير الجودة والسلامة، والحفاظ على مكانة الغردقة كمقصد سياحي عالمي.