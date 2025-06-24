سعر الريال السعودى فى 10 بنوك اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025

شهد سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 حالة من الاستقرار في مختلف البنوك المصرية الرسمية مع تسجيل تباينات طفيفة بين أسعار الشراء والبيع وهو ما يعكس حالة من التوازن في السوق النقدي وغياب ضغوط مفاجئة على الطلب أو العرض.

ويرجع هذا الاستقرار إلى عدة عوامل من أبرزها استقرار سعر الدولار عالميًا وتحسن تدفقات العملات الأجنبية إلى السوق المحلي وخاصة تحويلات العاملين المصريين في المملكة العربية السعودية التي تمثل المصدر الرئيسي للريال في السوق المصري

وفيما يلي أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه في 10 بنوك بحسب آخر تحديث اليوم

البنك المركزي المصري

الشراء 13.49 جنيه

البيع 13.53 جنيه

البنك الأهلي المصري

الشراء 13.45 جنيه

البيع 13.52 جنيه

بنك مصر

الشراء 13.45 جنيه

البيع 13.52 جنيه

بنك الإسكندرية

الشراء 13.49 جنيه

البيع 13.52 جنيه

البنك التجاري الدولي CIB

الشراء 13.48 جنيه

البيع 13.52 جنيه

البنك العربي الأفريقي الدولي

الشراء 13.48 جنيه

البيع 13.52 جنيه

بنك فيصل الإسلامي

الشراء 13.45 جنيه

البيع 13.52 جنيه

بنك QNB الأهلي

الشراء 13.50 جنيه

البيع 13.53 جنيه

مصرف أبو ظبي الإسلامي

الشراء 13.50 جنيه

البيع 13.53 جنيه

بنك البركة

الشراء 13.43 جنيه

البيع 13.50 جنيه



وتشير التحركات السعرية المحدودة إلى حالة من الاستقرار المالي المدعوم بالسياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي للسيطرة على سوق الصرف وتحقيق توازن بين العرض والطلب على العملات الأجنبية

كما يؤكد مصرفيون أن استقرار سعر الريال السعودي خلال الفترة الحالية يتزامن مع زيادة معدلات السياحة الوافدة من السعودية إلى مصر وارتفاع حجم التبادل التجاري والخدمي بين البلدين مما يساهم في تحسين تدفق العملة الخليجية إلى السوق المحلي

ويتوقع خبراء استمرار هذا الاتجاه المستقر لسعر الريال السعودي خلال الفترة المقبلة ما لم تحدث متغيرات حادة في الأسواق الإقليمية أو قرارات مالية مفاجئة تؤثر على حركة الأموال والتحويلات الدولية