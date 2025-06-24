تراجع أسعار النفط بعد الهجوم الإيراني على قاعدة "العديد" في قطر

هبطت أسعار النفط بنحو 7% عند التسوية، أمس الاثنين، في أعقاب ضربة إيرانية على قاعدة "العديد" الأميركية في قطر.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 5.53 دولار أو 7.18% لتبلغ عند التسوية 71.48 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي بنحو 5.33 دولار أو 7.22%، لتستقر عند 68.51 دولار للبرميل.

كانت أسعار النفط انخفضت بأكثر من 5% خلال الجلسة قبل توسع الخسائر.

وهبطت أسعار خام برنت بنحو 5.52% أو 4.25 دولار ، ليسجل 72.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 17:56 بتوقيت غرينتش.

كانت أسعار خام برنت قد تجاوزت 81 دولارًا للبرميل في التداولات الليلية، لكنها تراجعت لاحقًا إلى ما دون 77 دولارًا، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى نحو 73 دولارًا.

ويرى محللون أن رد الفعل المحدود من الجانب الأميركي، إلى جانب مؤشرات على رغبة إيران في تجنب التصعيد المباشر، ساهم في تهدئة الأسواق.

كما ساعدت التقديرات بوجود فائض في المعروض العالمي خلال النصف الثاني من 2025 في تقليص المخاوف من نقص الإمدادات، رغم استمرار الترقب لأي تطورات قد تمس مضيق هرمز، الممر الحيوي لصادرات النفط العالمية.