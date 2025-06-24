استقرار نسبي في أسعار الذهب اليوم.. وهذه قيمة عيار 21

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 ، بالتزامن مع تراجع محدود في السعر العالمي للأونصة، وسط ترقب المستثمرين لمستجدات السياسة النقدية الأمريكية وتحركات الفائدة العالمية.

وسجل سعر جرام الذهب من عيار 24 نحو 5,460 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب من عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا في السوق المصري – نحو 4,780 جنيهًا، في حين سجل عيار 18 حوالي 4,095 جنيهًا للجرام. وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 38,240 جنيهًا دون مصنعية.

وعالميًا، انخفض سعر أونصة الذهب إلى نحو 3,351 دولارًا (ما يعادل حوالي 169,916 جنيهًا)، وسط تذبذب في الأسواق العالمية بسبب بيانات التوظيف الأمريكية التي أعادت الآمال بإمكانية خفض الفائدة خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وتشهد أسعار الذهب في مصر تحركات متباينة خلال الأسابيع الماضية، متأثرة بعدة عوامل، من أبرزها تقلبات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وتغيرات الأسواق العالمية، بالإضافة إلى زيادة الطلب المحلي على الذهب كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي.

يُذكر أن سعر الذهب في مصر ارتفع بنحو 27% منذ بداية عام 2025، مدفوعًا بارتفاعات متتالية في السعر العالمي وتغيرات سعر العملة، ما يعزز من أهمية متابعة السوق بشكل يومي من قبل المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.