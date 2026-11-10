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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة القاهرة تدعم منظومتها الأكاديمية والإدارية بكفاءات قيادية جديدة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
حسام الفقي

أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، عن صدور عددًا من القرارات بتعيين قيادات أكاديمية وإدارية بالمعهد القومي للأورام، وعدد من الإدارات العامة وكليات الجامعة، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم مواقع العمل بالكوادر المؤهلة، وتعزيز كفاءة الأداء الأكاديمي والإداري بمختلف قطاعاتها، بما يسهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وشملت القرارات على مستوى القيادات الأكاديمية بالمعهد القومي للأورام، تعيين الدكتور محمد محمود عبد الحكيم عبد الحميد رئيسًا لمجلس قسم علاج الأورام بالإشعاع والطب النووي، وتعيين الدكتورة غادة أحمد محمد علي العوضي رئيسًا لمجلس قسم التخدير والرعاية المركزة الجراحية وعلاج الألم.

وعلى مستوى القيادات الإدارية بالجامعة، شملت القرارات تعيين الدكتور أحمد فريد علي إبراهيم سليمان مديرًا عامًا للإدارة العامة للموازنة والحسابات، والسيد عمرو محمد عبد المنعم أنور أبو رية مديرًا عامًا للإدارة العامة للأمن، والسيدة هناء علي مصطفى عبيد مديرًا عامًا للإدارة العامة للاحتياجات ، والسيد محمود علي أحمد علي قاسم مديرًا عامًا للإدارة العامة للشئون ذات الطابع الخاص .

كما تضمنت القرارات تعيين السيدة نهى مصطفى محمد طلبة أمينًا لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والسيد علاء الدين حسن شعبان أحمد أمينًا لكلية الصيدلة.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن هذه القرارات تأتي في إطار رؤية الجامعة لتطوير منظومة العمل المؤسسي، وتعزيز التكامل بين الجانبين الأكاديمي والإداري، والاستفادة المثلى من الكفاءات والخبرات البشرية، بما يسهم في رفع جودة الخدمات التعليمية والإدارية، وتحسين بيئة العمل، ودعم قدرة الجامعة على تحقيق مستهدفاتها في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن تطوير الأداء الجامعي لا يقتصر على تحديث البرامج الأكاديمية والارتقاء بالبحث العلمي، وإنما يمتد إلى بناء جهاز إداري كفء ومرن، قادر على مواكبة التحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات، وسرعة الاستجابة لاحتياجات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، مؤكدًا أن كفاءة الإدارة وحسن توظيف الموارد البشرية يمثلان ركيزتين أساسيتين في مسيرة تحول جامعة القاهرة إلى جامعة ذكية من جامعات الجيل الرابع.

ووجه رئيس جامعة القاهرة القيادات الجديدة بضرورة الالتزام بالعمل بروح الفريق المؤسسي، والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات نوعية خلال الأعوام الماضية، وتطوير الأداء في مختلف القطاعات، وتكريس الجهود للارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات البشرية والمادية، بما يسهم في تحقيق أهداف الجامعة وتعزيز مكانتها محليًا ودوليًا، مشددًا على أهمية أن تضع كل قيادة أهدافًا واضحة ومخرجات قابلة للقياس، وأن يرتبط تقييم الأداء بما يتحقق من نتائج فعلية على أرض الواقع.

رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة قيادات أكاديمية وإدارية

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