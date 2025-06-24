قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسرائيل: رشقة صاروخية رابعة أطلقتها إيران تجاه تل أبيب
بقرار حكومي.. مفاجأة للعاملين بالقطاع الخاص خلال أيام
ضربة بطائرة مسيّرة على رادارات قاعدة جوية في جنوب العراق
إعلام إسرائيلي: تقديرات أولية عن مقتل 6 أشخاص بصاروخ إيراني في بئر السبع
وداع مُرّ من دور المجموعات.. الأهلي يدفع فاتورة الفرص الضائعة
انفجارات بالقدس وتل أبيب وصاروخ إيراني يسقط في النقب وسط تصعيد خطير بين إيران وإسرائيل
تأهل إنتر ميامي وبالميراس لثمن نهائي مونديال الأندية بعد تعادل قاتل
نهاية الحكاية.. الأهلي يودع مونديال الأندية بتعادل مثير أمام بورتو
مفاجأة في كرتونة البيض.. تراجع أسعار الفراخ البيضاء والساسو تنخفض 6 جنيهات
هل صلاة الفجر سُنة أم فرض؟.. الإفتاء تصحح خطأ شائعا
بالقانون .. حظر فتح معامل للأبحاث الطبية دون ترخيص
للمسافرين على الطرق الصحراوية.. اتصل تصلك سيارة الإغاثة المرورية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار العملات العربية في مصر أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

العملات العربية
العملات العربية
محمد صبيح

ارتفعت أسعار العملات العربية في مصر أمام الجنيه المصري فى مستهل تعاملات الأسبوع الجاري مقارنة بسعر إغلاق الأسبوع الماضي.

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار شراء وبيع العملات العربية مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، وفقا لآخر التحديثات موقع البنك الأهلي.

أسعار العملات العربية في مصر اليوم 

بلغ سعر الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء:164.98جنيه.

سعر البيع:166.08 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم

سجل سعر الريال السعودي أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 13.48جنيه.

سعر البيع: 13.55 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم 

ووصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 13.80جنيه.

سعر البيع: 13.84جنيه.

سعر الدينار البحريني اليوم

وصل سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري  اليوم :

سعر الشراء:133.22 جنيه

سعر البيع :134.84جنيه

سعر الريال القطري اليوم 

وسجل سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 12.88 جنيه.

سعر البيع: 13.99 جنيه.

 سعر الدينار الأردني اليوم 

وسجل سعر الدينار الأردني أمام الجنيه المصري  اليوم:

سعر الشراء:71.05 جنيه.

سعر البيع: 71.72 جنيه.

 سعر الريال العماني اليوم 

وسجل سعر الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء:130.51 جنيه.

سعر البيع: 132.09 جنيه.

الخميس المقبل إجازة

وكان البنك المركزي المصري، أعلن عن تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2025.

قال البنك المركزي أن تعطيل العمل الخميس القادم بمناسبة رأس السنة الهجرية 1447 هــ .

وأضاف البنك المركزي،  أنه من المقرر أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 29 يونيو 2025.

البنك المركزي البنك المركزي المصري سعر الدينار الأردني أمام سعر الريال القطري سعر الدينار البحريني اليوم سعر الدرهم الإماراتي اليوم سعر الريال السعودي اليوم أسعار العملات العربية في مصر اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«جوج وماجوج» وعلاقتهما بحرب إيران.

«جوج وماجوج» وعلاقتهما بحرب إيران.. هل اقتربت الساعة؟ الأزهر يكشف أسرار «النبوءات»

مصر للطيران

مصر للطيران تلغي جميع رحلاتها المتجهة إلى عواصم الدول الخليجية الشقيقة

طائرة درون

أول تعليق رسمي من جامعة القاهرة بشأن سقوط طائرة درون أمام كلية التجارة

ليندا

حبس الراقصة ليندا 4 أيام في تهمة التحريض على الفسق والفجور

الخارجية القطرية

اختراق الأجواء.. أول تعليق من قطر على استهداف إيران قاعدة العديد الأمريكية

الحرب بين إيران وإسرائيل

أبرزها نبوءة "جوج وماجوج".. مرصد الأزهر يحذّر من التلاعب بالنصوص لخدمة أجندات الكيان

3 حالات يحق فيها للمالك طرد المستأجر بقانون الإيجار القديم

3 حالات يحق فيها للمالك طرد المستأجر بقانون الإيجار القديم

مصر وقطر

ردا على ضربة إيران في قطر.. 5 رسائل مصرية هامة

ترشيحاتنا

ضياء رشوان

ضياء رشوان: مرور 12 عامًا أثبت القيمة التاريخية لثورة 30 يونيو في إنقاذ مصر من مصير دول حولنا

البابا تواضروس

في اتصال هاتفي.. البابا تواضروس يعزي بطريرك أنطاكية للروم الأرثوذكس في ضحايا الهجوم على كنيسة مار إيلياس

البابا تواضروس

البابا تواضروس الثاني يستقبل مجموعتين من شباب من أمريكا وكندا

بالصور

أغرب عصير لعلاج التهاب المعدة وترطيب الجسم فى الحر .. اكتشفه

التهاب المعدة
التهاب المعدة
التهاب المعدة

تنبيه للنساء والبنات.. اعرفي أسباب انخفاض الدورة الشهرية وطرق علاجها

اضطرابات الدورة الشهرية
اضطرابات الدورة الشهرية
اضطرابات الدورة الشهرية

خضار الصيف .. 10 فوائد تحصل عليها عند تناول البامية

فوائد البامية
فوائد البامية
فوائد البامية

لن تتوقع علاقة المانجا بمرض السكر

المانجو
المانجو
المانجو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: النووي خارج إيران.. وإسرائيل تستنجد بترامب

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ثورة 30 يونيو .. انتفاضة شعب أنقذت الوطن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب الإيرانية - الإسرائيلية.. الأسوأ لم يأتِ بعد

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: هل اتفقت أمريكا مع إيران على نتنياهو بعد أن أصبح عبئًا عليها !؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. الملاذ الآمن في زمن التحديات الجيوسياسية

المزيد