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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فانس يدافع عن وزير الحرب الأمريكي ويرفض محاولات عزله

نائب الرئيس الأمريكي
نائب الرئيس الأمريكي
أ ش أ

دافع نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، عن وزير الحرب بيت هيجسيث، واصفا محاولات عزله بأنها «عبثية»، ومؤكدا أنها "لا تستند إلى ارتكابه جرائم تستوجب العزل، وإنما تعكس خلافات بشأن توجهاته وسياساته داخل وزارة الحرب الأمريكية (بنتاجون)".

وقال نائب الرئيس الأمريكي -في بيان نشره اليوم الثلاثاء على منصة "فيسبوك"- إن إجراءات العزل أصبحت بمثابة استعراض سياسي يحل محل الدور التشريعي للكونجرس، مشيرا إلى أن أمام المشرعين أدوات عديدة للتعبير عن خلافاتهم بشأن السياسات، بدلا من اللجوء إلى محاولات العزل، كما حدث مع الرئيس دونالد ترامب.

وأضاف أن تمرير التشريعات أمر صعب، في حين أن إجراءات العزل سهلة ولا تسفر في نهاية المطاف عن نتائج ملموسة، معتبرا أن اعتراض المشرعين على هيجسيث يتركز في ملفات يتبنى فيها، بحسب وصفه، مواقف صحيحة، من بينها إعادة تمركز القوات الأمريكية بعيدا عن أوروبا وأوكرانيا، وإعادة تنظيم هيئة كبار الضباط.

وشدد فانس على أن الخلاف لا يتعلق بإيران، وإنما بمواجهة هيجسيث للبيروقراطية داخل البنتاجون، في إشارة إلى أن محاولات عزله ترتبط بالتغييرات التي يسعى إلى تنفيذها داخل المؤسسة العسكرية الأمريكية.

الرئيس الأمريكي وزير الحرب جرائم تستوجب العزل

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