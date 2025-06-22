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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأحد

أسعار العملات العربية في مصر
أسعار العملات العربية في مصر
علياء فوزى

ارتفعت أسعار العملات العربية في مصر أمام الجنيه المصري فى مستهل تعاملات الأسبوع الجاري مقارنة بسعر إغلاق الخميس الماضي.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار شراء وبيع العملات العربية بختام تعاملات اليوم الأحد 22 يونيو 2025، وفقا لآخر التحديثات موقع البنك الأهلي.

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأحد

بلغ سعر الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء:164.98جنيه.

سعر البيع:166.08 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم

سجل سعر الريال السعودي أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم :

سعر الشراء: 13.48جنيه.

سعر البيع: 13.55 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم 

ووصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري  اليوم:

سعر الشراء: 13.80جنيه.

سعر البيع: 13.84جنيه.

سعر الدينار البحريني اليوم

وصل سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري  اليوم الأحد :

سعر الشراء:133.22 جنيه

سعر البيع :134.84جنيه

سعر الريال القطري اليوم 

وسجل سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري  اليوم الأحد:

سعر الشراء: 12.88 جنيه.

سعر البيع: 13.99 جنيه.

 سعر الدينار الأردني اليوم 

وسجل سعر الدينار الأردني أمام الجنيه المصري  اليوم الأحد:

سعر الشراء:71.05 جنيه.

سعر البيع: 71.72 جنيه.

 سعر الريال العماني اليوم 

وسجل سعر الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الأحد:

سعر الشراء:130.51 جنيه.

سعر البيع: 132.09 جنيه.

تخفيض سعر الفائدة

يشار إلى أن البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الأخير خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية على التوالي لتهبط بذلك من مستوياتها المرتفعة.

وخفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الثالث لهذا العالم أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24% و25% و24.5%، على الترتيب. 

كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.5%.

أسعار العملات العربية سعر الريال السعودي سعر الدرهم الإماراتي الجنيه المصري سعر الدينار البحريني

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