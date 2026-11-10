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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سفير كندا لدى مصر: البلدان يجمعهما التزام راسخ وممتد منذ زمن طويل تجاه السلام والأمن

سفير كندا لدى مصر
سفير كندا لدى مصر
أ ش أ

 أكد السفير أورليك شانون سفير كندا لدى مصر أن البلدين يجمعهما التزام راسخ وممتد منذ زمن طويل تجاه السلام والأمن.

جاء ذلك فى الكلمة التي ألقاها السفير شانون مساء اليوم الثلاثاء خلال خفل الاستقبال السنوى الثالث للأمن الدبلوماسي الذي نظمته سفارة كندا بالقاهرة للاحتفاء بالشراكة القوية بين السلك الدبلوماسي ومجتمع الأمن الخاص في القاهرة.

وقال السفير إن هذا الشهر يصادف الذكرى السنوية السبعين لفصل مهم في العلاقات بين البلدين، ففي أعقاب أزمة السويس عام 1956، لعبت كندا دوراً ريادياً في تأسيس "قوة الطوارئ التابعة للأمم المتحدة" - وهي أول بعثة لحفظ السلام في العالم - مما وضع اللبنات الأولى لعمليات حفظ السلام الحديثة.

وأوضح أنه ولا يزال التزام كندا تجاه السلام والأمن في مصر مستمراً من خلال مساهمتها في "القوة متعددة الجنسيات والمراقبين" في سيناء، حيث يعمل الأفراد الكنديون على دعم الاستقرار الإقليمي منذ أكثر من أربعة عقود.

وأشار السفير الكندي إلى أن حفل اليوم يسلط الضوء على أهمية دور المرأة؛ سواء في مجالات الأمن الخاص، أو أمن الشركات، أو الأمن الدبلوماسي، أو عمليات حفظ السلام.. معتبراً أن المؤسسات تصبح أقوى وأكثر فاعلية عندما تشارك المرأة بشكل كامل وفعال على جميع المستويات.

وأضاف أن مشاركة المرأة تعزز المؤسسات، وتحسّن مستوى التفاعل مع المجتمعات، وتساهم في تحقيق نتائج تشغيلية أفضل.

وأشار إلى أن الأمر لا يقتصر على مجرد التمثيل، بل يتعلق بالفاعلية، وهذه القناعة تعد ركيزةً أساسية في أجندة كندا للسلام والأمن، وفي "مبادرة إلسي" (ELSIE Initiative) المعنية بمشاركة المرأة في عمليات حفظ السلام… مذكرا بأن مصر عضو في اللجنة التوجيهية لصندوق مبادرة "إلسي" مما يعكس التزامها الراسخ بهذا الهدف المهم.

وقدم السفير شانون شهادات تقدير لخمس وعشرين امرأة متميزة يعملن في قطاع الأمن بمصر، ممن كان لهن أثر ملموس في تعزيز معايير المهنية والقيادة وجودة الخدمة.

وأشار الى أن هؤلاء النساء يمثلن طيفاً واسعاً من الأدوار الوظيفية، بدءاً من حارسات الأمن في الخطوط الأمامية، ووصولاً إلى الضابطات، والمشرفات، ومديرات العمليات، والمدربات، و ينتمين إلى جهات متنوعة تشمل شركات الأمن الخاصة، والشركات متعددة الجنسيات، والبعثات الدبلوماسية، والمنظمات الدولية

سفير كندا مصر السلام والأمن

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