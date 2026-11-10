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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"إكسون موبيل" للنفط تدرس العودة إلى فنزويلا بعد عقدين من مصادرة أصولها

"إكسون موبيل
"إكسون موبيل
أ ش أ

قالت شركة "إكسون موبيل" الأمريكية للنفط، اليوم الثلاثاء، إنها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة النفط الحكومية الفنزويلي بتروليوس دي فنزويلا لتقييم فرص الاستثمار في أنشطة التنقيب والإنتاج النفطي، في خطوة قد تمهد لعودة الشركة إلى فنزويلا بعد نحو عقدين من مصادرة أصولها هناك.

وأوضحت "إكسون موبيل" أن مذكرة التفاهم غير ملزمة ولا تتضمن التزامًا بتنفيذ أي مشروع محدد، مشيرة إلى أن أي استثمارات مستقبلية ستتطلب وجود سياسات مستقرة، ولوائح واضحة، وحماية قوية للاستثمارات، إلى جانب عوائد تنافسية.

ولم تكشف الشركة عن المشروعات أو المناطق النفطية التي تدرس الاستثمار فيها، كما سيتعين إبرام اتفاق نهائي لتأسيس مشروع مشترك أو عقد لتقاسم الإنتاج قبل أن تتمكن إكسون موبيل من المشاركة في عمليات الاستكشاف أو الإنتاج.

وخلال مراسم التوقيع التي بثتها محطة التلفزيون الحكومية في فنزويلا، رحبت الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريجيز بعودة "إكسون موبيل"، معربة عن أملها في أن تؤدي مذكرة التفاهم قريبًا إلى اتفاقات ملموسة، وقالت رودريجيز: "نرحب بعودتكم"، مضيفة أن فنزويلا تتوقع أن تحقق الشراكة فوائد لكل من إكسون موبيل والشعب الفنزويلي، وأن الشركة ستستثمر في ظل ظروف مواتية وضمن إطار من اليقين القانوني لحماية عملياتها.

وقبل مصادرة أصولها، كانت إكسون موبيل تمتلك حصة تبلغ 41.67% في مشروع سيرو نيغرو للنفط الثقيل، المعروف حاليًا باسم بتروموناجاس، إلى جانب حصة تبلغ 50% في مشروع لا سيبا بحوض ماراكايبو الجنوبي.

وفي وقت سابق من هذا العام، وبعد أن فتحت إصلاحات نفطية دفعت بها رودريجيز القطاع أمام مستثمرين جدد، قال الرئيس التنفيذي لـ"إكسون موبيل" دارين وودز إن تقدمًا تحقق بشأن الشروط المالية والقانونية للاستثمار، لكنه شدد على أن الشركة "ليست في عجلة من أمرها".

الأمريكية للنفط الحكومية الفنزويلي الاستثمار

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