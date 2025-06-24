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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب تتراجع لأدنى مستوى بعد إعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

الذهب
الذهب
وكالات

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين اليوم، الثلاثاء، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وإسرائيل وافقتا على وقف إطلاق النار لإنهاء الصراع المستمر منذ 12 يوماً، ما أدى إلى انخفاض الإقبال على المعدن كملاذ آمن.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% ليصل إلى 3348.41 دولاراً للأونصة، بعدما سجّل أدنى مستوى له منذ 11 يونيو.

كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.9% لتصل إلى 3363.50 دولاراً.

وكتب ترامب على منصة «تروث سوشيال» أن وقفاً لإطلاق النار «كاملاً وشاملاً» بين إسرائيل وإيران سيدخل حيّز التنفيذ خلال 12 ساعة، على أن تُعتبر الحرب «منتهية».

وقال مسئول رفيع في البيت الأبيض إن ترامب توسط في الاتفاق أمس، الاثنين، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بينما كان فريقه على تواصل مع المسئولين الإيرانيين.

وأشار المسئول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إلى أن إسرائيل وافقت على الهدنة بشرط ألا تُقدم إيران على شنّ هجمات إضافية، مضيفاً أن طهران أعربت عن التزامها بالاتفاق.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% لتسجل 36.03 دولاراً للأونصة، بينما انخفض البلاتين بنسبة 0.3% إلى 1260.78 دولاراً، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.1% إلى 1043 دولاراً.

الرئيس الأميركي إيران إسرائيل إطلاق النار

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