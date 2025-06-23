بمشاركة 12 شركة مصرية.. افتتاح معرضي "بلاست أكسبو" و"باك اكسبو" بالمغرب

انطلقت اليوم فعاليات الدورة العاشرة من معرض "بلاست أكسبو" والدورة الخامسة من معرض "باك اكسبو"بمشاركة 12 شركة مصرية، بحضور كلا من رياض مزور وزير الصناعة والتجارة المغربي و هشام الحايد رئيس الفيدرالية المغربية للبلاستيك وعابد شاكر نائب رئيس الكونفدرالية العامة لرجال الأعمال المغاربة والوزير مفوض تجارى سليمان خليل رئيس المكتب التجاري المصري في المغرب ونبيل الصواف مدير الفيدرالية المغربية للبلاستيك و محمد مجيد المدير التنفيذى للمجلس المصري التصديري للصناعات الكيماوية وسارة ابراهيم المدير التنفيذي للمجلس التصديرى للطباعة والتغليف.



ياتي ذلك في إطار استراتيجية المجلس التصديري للصناعات الكيماوية لدعم تواجد الصناعات المصرية في الأسواق الإفريقية، وعلى رأسها السوق المغربي الواعد الذي يشهد نموا ملحوظا في حجم الصادرات المصرية، حيث بلغ إجمالي صادرات قطاع الكيماويات المصرى للمغرب خلال عام 2024 نحو 237 مليون دولار، بنسبة نمو بلغت 6% مقارنة بعام 2023.

قطاع الصادرات

وسجلت الصادرات المرتبطة بهيكل قطاعات المعرض نتائج متميزة، حيث بلغت صادرات منتجات اللدائن والبلاستيك نحو 98 مليون دولار، محققة معدل نمو 10%، تلتها منتجات المطاط بقيمة 8 ملايين دولار وبنسبة نمو 3%، ثم الكيماويات الوسيطة بإجمالي 25 مليون دولار وبنسبة نمو 8%.

كما شهدت قطاعات أخرى ضمن الصناعات الكيماوية، مثل المنظفات، والمنتجات الزجاجية، والبتروكيماويات، والأحبار والدهانات، معدلات نمو تراوحت ما بين 3% إلى 89%، مما يعكس تنوع وتنافسية المنتج المصري في السوق المغربي.

من جانبه قال المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة "إن معرض بلاست أكسبو يمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون الإقليمي مع الأسواق الإفريقية، وخاصة السوق المغربي الذي يتمتع بعلاقات تجارية قوية وتاريخية مع مصر.

وتابع : نحرص من خلال هذه المشاركة على فتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية، وتمكينها من عرض منتجاتها والتواصل المباشر مع المستوردين."

من جانبه قال محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس للصناعات الكيماوية إن مشاركة المجلس في هذه الفعالية تأتي ضمن خطة عمل واضحة تستهدف تعزيز التواجد المصري في المعارض المتخصصة بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الميزات التنافسية للقطاع.

وأضاف: نعمل على تقديم الدعم الفني والترويجي اللازم للشركات المصرية، ونشجع على التوسع في أسواق المغرب وغرب إفريقيا، خاصة مع النمو المتزايد في الطلب على المنتجات الكيماوية والبلاستيكية.

ويُعد معرض "بلاست أكسبو" من أبرز المعارض المتخصصة في قطاع اللدائن والبلاستيك في المنطقة، ويشهد سنويًا مشاركة واسعة من الشركات والمستوردين والمصنعين، مما يتيح فرصًا حقيقية لعقد شراكات تجارية واستكشاف أسواق جديدة ومن أبرز الدول المشاركة (الصين - فرنسا - ايطاليا - السعودية - تونس - الإمارات - بيلاروسيا - الهند - غانا- تركيا - البرتغال - موريتانيا).