تعاون بين مصلحة الجمارك وجامعة الإسكندرية لتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية

قام أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، بتوقيع بروتوكول تعاون لتعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية.

وذلك فى إطار حرص الجانبين على ربط التعليم بمتطلبات الواقع العملى، وذلك بحضور الدكتور أيمن شتيوي، عميد كلية الأعمال.

أكد أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك، أن هذا البروتوكول يعكس اهتمام وزير المالية بدفع مسار تطوير العنصر البشرى على نحو مستدام، فى إطار رؤية شاملة لتطوير الأداء الجمركي، موضحًا أنه هذا البروتوكول يتضمن برامج متقدمة ومتكاملة للدراسات العليا بكلية الأعمال فى التخصصات المرتبطة بالعمل الجمركي، بما فى ذلك حزمة تعليمية متميزة من الدراسات المهنية من الدبلوم وحتى الدكتوراه للعاملين بالجمارك.

قال إنه سيتم توفير برامج تدريبية مستمرة بكلية الأعمال بجامعة الإسكندرية لتنمية القدرات الإدارية والقيادية ودعم المسار المهني بمصلحة الجمارك، لافتًا إلى أن هناك برامج للتدريب الميداني بالمنافذ الجمركية لطلاب كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية.

أضاف أنه سيتم ربط التعليم بالواقع العملي من خلال مشاريع التخرج لطلاب شعبة الجمارك بكلية الأعمال بجامعة الإسكندرية، مع إلزام طلاب الفرقة الرابعة بهذه الشعبة، بتقديم ورقة بحثية عن التدريب الميداني بمصلحة الجمارك، مؤكدًا أننا سنعمل على تحقيق التكامل بين جامعة الإسكندرية، ومصلحة الجمارك؛ حتى يلبى التعليم الأكاديمي احتياجات سوق العمل.

