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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مطور عقاري: حكمة القيادة السياسية جعلت مصر أكثر استقرارا وجذبا للاستثمارات

أرشيفية
أرشيفية
ولاء عبد الكريم

قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية و عضو لجنة التطوير العقاري و المقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين انه لا شك ان المواجهات بين إيران و إسرائيل تلقي بظلالها على منطقة الشرق الأوسط بشكل عام و سيكون لها تبعات سلبية على الاقتصاد بالمنطقة و العالم إذا ما استمر التصعيد بينهما وتوسيع دائرة الصراع بدخول أطراف اخرى في النزاع .

وفيما يتعلق بتأثير التصعيد الإيراني الاسرائيلي على القطاع العقاري قال داكر عبد اللاه انه في حالة اي توترات او صراعات يتم اللجوء إلى عددا من الأوعية الادخارية لحفظ المدخرات و منها التحوط بشراء الذهب او الاتجاه إلى شراء العقار ونحن في مصر لدينا محفظة عقارية متميزة و جاذبة و بها فرص واعدة سواء للسكن او الاستثمار .

و أشار داكر عبد اللاه إلى أن فرص نمو مبيعات العقارات و تصدير العقار المصري ستكون إيجابية نتيجة لرغبة العرب والاجانب في تملك عقار مميز في مختلف المدن المصرية وكذلك رغبة المصريين في الحفاظ على مدخراتهم في شراء العقار .

و اكد ان مصر بلد الامن و الاستقرار و الفرص الواعدة بفضل القيادة الحكمية للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يعمل بشكل مستمر على الحفاظ على امن واستقرار مصر و صون مقدراتها و حدودها مما جعل مصر بلد مستقر و ذو فرص واعدة بالرغم مما يحدث بالمنطقة من ازمات سياسية و أمنية .

وأضاف داكر عبد اللاه أن موسم الصيف و الاجازات و عودة المصريين بالخارج لقضاء إجازاتهم مع ذويهم و كذلك رغبة الأشقاء العرب في التمتع بقضاء اجازة صيفية على سواحل البحر خاصة في مدينة العلمين و الساحل الشمالي سيكون له دور كبير في تنشيط المبيعات العقارية خلال الفترة المقبلة .

و دعا داكر عبد اللاه الراغبين في شراء عقار سواء تجاري او سكني بسرعة اتخاذ قرارهم لانه رغم خفض فائدة الإقراض البنكي إلا ان هناك تحدي في توقعات بارتفاع اسعار المواد البترولية التي تدخل في صناعة مواد البناء بمختلف أنواعها و هذا بالتبعية لو حدث سيؤثر أيضا على أسعار العقارات .

و توقع داكر عبداللاه نموا ملحوظا في مبيعات العقارات خلال الفترة المقبلة في الساحل الشمالي و العلمين و العاصمة الإدارية و أكتوبر وزايد الجديدة .
 

التطوير العقاري الشرق الأوسط التصعيد الإيراني الاسرائيلي

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