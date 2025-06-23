توجيه رسمي من وزير الإسكان بشأن مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا صباح اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور مسئولي شركة "CSCEC" الصينية، ومسئولي المشروع، والوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتابع المهندس شريف الشربيني، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي بالبرج الهلالي، والأعمال الجاري تنفيذها بالمدخل والدور الأرضي والتشطيبات الداخلية، وموقف الأعمال بفندق فيرمونت وموقف التوريدات والتركيبات وكذا موقف تأثيث الغرف ونسب تنفيذ المنطقة الخارجية، موجهاً في هذا الصدد بدفع الأعمال الجاري تنفيذها حتى يتم الانتهاء من التشطيبات في الموعد المحدد لها.

كما تابع وزير الإسكان الموقف التنفيذي بالبرج الأيقوني، وأعمال التشطيبات الرئيسية بالبرج وموقف التوريدات بجانب متابعة الأعمال في الأبراج السكنية والإدارية، وأعمال تنسيق الموقع بالمشروع.

وفي ختام الاجتماع، وجه المهندس شريف الشربيني، بالمتابعة الدورية لكافة الأعمال والانتهاء من تلافي الملاحظات الموجودة للانتهاء من المشروع في المدة الزمنية المحددة، والتنسيق مع المشغل لمتابعة الأعمال والتسليم النهائي.

جدير بالذكر أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم مجموعة من الأبراج متعددة الاستخدامات، مقسمة كما يلى، 10 أبراج بأنشطة (إداري – مكتبي – تجاري - خدمي)، بمساحات إجمالية 806 آلاف م2، وتتراوح ارتفاعاتها بين 80 و175 متراً، و5 أبراج سكنية بها 1700 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمساحات إجمالية 102 ألف م2، بارتفاعات تتراوح بين 152 و200 متر، بجانب الأبراج الهلالية (مكونة من 4 أبراج متصلة) بأنشطة (فندق وشقق فندقية وخدمات عامة – خدمات ترفيهية – تجارية)، ويصل ارتفاع الأبراج الهلالية لـ64 متراً.

كما أن العلامة المميزة لمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، هى البرج الأيقوني، وهو أطول برج في أفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، بأنشطة متعددة (فندقي – تجاري – إداري)، حيث يضم أحد الفنادق العالمية التى تعمل لأول مرة فى مصر وأفريقيا، ووحدات فندقية وإدارية ومنطقة تجارية تحتوي على العديد من الخدمات (رجال الأعمال – خدمات ترفيهية – تجارية – فندقية)، و40 طابقاً للمكاتب الإدارية متعددة الاستخدامات، و10 طوابق للشقق الفندقية بها 52 شقة، و30 طابقاً للفندق بها 183 غرفة، بمسطحات إجمالية 266 ألف م2.