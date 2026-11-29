أعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ القوات المسلحة الروسية اليوم غارات بطائرات مسيرة استهدفت منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومحطات الطاقة وسفنا بحرية.

وقالت الوزارة في بيان لها أن القوات أيضا استهدفت ورش مصنع فيليب موريس للتبغ في خاركوف، التي كانت تستخدم لتصنيع الذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأضافت : تضررت محطة كهرباء فرعية بقدرة 330 كيلوفولت في دنيبرودزيرجينسك بمقاطعة دنيبروبيتروفسك

كما تضررت محطة كهرباء فرعية بقدرة 110 كيلوفولت في كراسنوبافلوفكا بمقاطعة خاركوف، والتي تدعم منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.

وختمت الوزارة بيانها قائلة، إنه تم استهداف سفينة شحن في البحر الأسود جنوب غربي أوديسا، كانت تنقل إمدادات عسكرية إلى أوكرانيا.