أعلن وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الأحد/، السيطرة على بلدة كولوميتسي، التابعة لمقاطعة دنيبروبتروفسك، بعد عمليات هجومية مكثفة، بالإضافة إلى تحقيق تقدم ملحوظ على جميع الجبهات، وإلحاق أضرار بالغة بمنشآت عسكرية أوكرانية ومنصات صواريخ "نبتون".

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - أن القوات الجوية العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية دمرت ثلاث منصات إطلاق لمنظومة صواريخ نبتون المضادة للسفن، بالإضافة إلى تضرر مرافق البنية التحتية للطاقة التي تستخدمها القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى ورش التجميع، ومواقع التخزين والإطلاق للطائرات المسيرة، والمطارات العسكرية، وتضرر نقاط الانتشار المؤقتة لقوات كييف في 146 منطقة.

وأكدت الوزارة أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها دمرت 1612 طائرة دون طيار خلال يوم واحد، مشيرة إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 200 جندي، وناقلة جند مدرعة، وسبع سيارات، ومحطة حرب إلكترونية، في منطقة نفوذ قوات "الشرق".

وأضافت أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 220 جنديًا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و20 سيارة، و3 مدافع ميدان، في منطقة مسؤولية قوات الغرب الروسية، لافتة إلى أن قوات "الشمال" عززت مواقعها، مكبدةً القوات الأوكرانية ما يصل إلى 180 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة، و20 سيارة، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "إم 101" عيار 105 ملم، ومحطتين للحرب الإلكترونية.

وأشارت إلى أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت ما يصل إلى 350 جنديًا، ومركبة قتال مشاة، و3 ناقلات جند مدرعة، و8 مركبات قتال مدرعة، و5 سيارات، ووحدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز بالادين عيار 155 ملم أمريكية الصنع، ومحطة حرب إلكترونية، في منطقة نفوذ قوات المركز الروسية.

وأوضحت أن القوات المسلحة الأوكرانية خسرت أكثر من 175 جنديًا، وناقلة جند، و3 مركبات قتال مدرعة، و15 سيارات، و3 قطع مدفعية، منوهة بأن وحدات مجموعة قوات دنيبر عززت مواقعها على طول الجبهة الأمامية، حيث دحرت تشكيلات من لواء الهجوم الجبلي التابع للقوات الأوكرانية بالقرب من بلدات شيفشنكيفسكي، وغريغوريفسكي، وكاميشيفاخا في مقاطعة زابوروجيه، ووصلت خسائر القوات الاوكرانية ما يصل إلى 30 فردًا، و10 سيارات، ومدفع، ومحطة حرب إلكترونية.