قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام إيراني: مقتل العالم النووي محمد رضا صديقي بغارة إسرائيلية قبل سريان وقف النار
وفاة والد تامر عبد المنعم وصلاه الجنازة من مسجد عمر مكرم
هذا الفعل أفضل عمل عند الله بعد الصلاة المكتوبة .. الأزهر للفتوى يوضحه
للمرة الرابعة.. الأهلي يفشل في تحقيق أي فوز بكأس العالم للأندية
إسرائيل تعيد فتح المجال الجوي رغم مخاوف اختراق وقف إطلاق النار
مفاجأة صادمة: المشروبات في زجاجات زجاجية أكثر تلوثًا بالبلاستيك الدقيق
قرار عاجل من فيفا ضد الأهلي بعد التعادل مع بورتو
ترامب يؤكد مجددا بدأ سريان وقف إطلاق النار: أرجوكم لا تخترقوه
بدء امتحان اللغة الأجنبية الثانية "النظام القديم" بجميع لجان الثانوية العامة 2025
استعدادات مكثفة لموعد صرف معاشات يوليو | اعرف قيمة الزيادة كام؟
إيران.. سقوط 9 شهـداء و33 جريحا جراء قصف الاحتلال محافظة جيلان
7 قتلى في بئر السبع بعد قصف إيراني للمدينة قبل الهدنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم.. و50.87 أعلى سعر للبيع

الدولار الامريكي
الدولار الامريكي
ولاء عبد الكريم

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 في عدد من البنوك الرسمية، وسط هدوء في حركة الطلب وتوازن في السوق المصرفية، مع استقرار نسبي في تدفقات النقد الأجنبي.

وجاءت أسعار الدولار اليوم كالتالي:

البنك المركزي المصري
الشراء: 50.61 جنيه
البيع: 50.75 جنيه

البنك الأهلي المصري
الشراء: 50.63 جنيه
البيع: 50.73 جنيه

بنك مصر
الشراء: 50.63 جنيه
البيع: 50.73 جنيه

بنك الإسكندرية
الشراء: 50.63 جنيه
البيع: 50.73 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB)
الشراء: 50.63 جنيه
البيع: 50.73 جنيه

بنك القاهرة
الشراء: 50.63 جنيه
البيع: 50.73 جنيه

بنك QNB الأهلي
الشراء: 50.65 جنيه
البيع: 50.75 جنيه

المصرف المتحد
الشراء: 50.65 جنيه
البيع: 50.75 جنيه

البنك الأهلي الكويتي
الشراء: 50.65 جنيه
البيع: 50.75 جنيه

مصرف أبو ظبي الإسلامي
الشراء: 50.77 جنيه
البيع: 50.87 جنيه


ويعكس هذا الاستقرار في سعر الصرف استمرار جهود البنك المركزي المصري في الحفاظ على استقرار السوق النقدية، وتعزيز أدواته لضبط الطلب على العملات الأجنبية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة العالمية والتحديات المرتبطة بالتجارة الدولية.

كما يأتي هذا التماسك في سعر الدولار مدفوعًا بتحسن ملحوظ في مصادر النقد الأجنبي، وعلى رأسها تحويلات العاملين بالخارج، والإيرادات السياحية، وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما ساهم في توفير سيولة دولارية كافية لتغطية احتياجات السوق.

الدولار الأمريكي الجنيه المصري البنوك الرسمية السوق المصرفية النقد الأجنبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«جوج وماجوج» وعلاقتهما بحرب إيران.

«جوج وماجوج» وعلاقتهما بحرب إيران.. هل اقتربت الساعة؟ الأزهر يكشف أسرار «النبوءات»

الأهلي وبورتو

قرار عاجل من فيفا ضد الأهلي بعد التعادل مع بورتو

القطاع الخاص

بقرار حكومي.. مفاجأة للعاملين بالقطاع الخاص خلال أيام

باق أسبوع.. سحب عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء المشتركين

باق أسبوع.. سحب عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء المشتركين

مصر وقطر

ردا على ضربة إيران في قطر.. 5 رسائل مصرية هامة

طيار مصري

طيار مصري يروي لحظة غلق المجال الجوي على الطائرات القطرية

استهداف ايران لقاعدة العديد في قطر

ليس مجاملة دبلوماسية.. سر تحذير إيران لـ قطر قبل استهداف قاعدة العديد | تقرير

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 في مصر.. ارتفاع ملحوظ وعيار 21 يقترب من 4850 جنيها

ترشيحاتنا

مفتي الهند وكبار العلماء

جمعية علماء أهل السنة في كيرالا تحتفل بمؤيتها بمؤتمر للسلام

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يقرر تعيين رئيس جديد للإدارة المركزية للامتحانات وآخر لشئون الوافدين

الصلاة

أمين الفتوى يوضح الفرق بين الشرط والركن فى الصلاة

بالصور

احذر.. هذا ما يحدث عند قيادة السيارة بعد إضاءة لمبة البنزين

لمبة البنزين
لمبة البنزين
لمبة البنزين

نشرة المرأة والمنوعات| حظك اليوم الثلاثاء.. أسباب انخفاض الدورة الشهرية وطرق علاجها.. تدابير مهمة لتبريد منزلك بفاعلية في الصيف.. أغرب عصير لعلاج التهاب المعدة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

صابر الرباعي يرفع العلم الفلسطيني في حفل تكريمه بالمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

صابر الرباعي
صابر الرباعي
صابر الرباعي

بتحس بالحر بزيادة وشعرك بيقع.. احترس هذه العلامات تؤكد إصابتك بمرض غير متوقع

الحر الشديد
الحر الشديد
الحر الشديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: النووي خارج إيران.. وإسرائيل تستنجد بترامب

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ثورة 30 يونيو .. انتفاضة شعب أنقذت الوطن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب الإيرانية - الإسرائيلية.. الأسوأ لم يأتِ بعد

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: هل اتفقت أمريكا مع إيران على نتنياهو بعد أن أصبح عبئًا عليها !؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. الملاذ الآمن في زمن التحديات الجيوسياسية

المزيد