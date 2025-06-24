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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 في مصر.. ارتفاع ملحوظ وعيار 21 يقترب من 4850 جنيها

أسعار الذهب
أسعار الذهب
محمد صبيح

تواصل أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 في مصر استقرارها النسبي مع تسجيل بعض العيارات ارتفاعًا محدودًا في محلات الصاغة، وسط اهتمام واسع من المواطنين والمستثمرين بمتابعة حركة الذهب لحظة بلحظة في ظل تقلبات الأسعار العالمية.

وفيما يلي أحدث أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية وفقًا لآخر تحديث:

أسعار الذهب اليوم

  • عيار 24: 5,520 جنيه للبيع – 5,497 جنيه للشراء
  • عيار 22: 5,060 جنيه للبيع – 5,039 جنيه للشراء
  • عيار 21: 4,830 جنيه للبيع – 4,810 جنيه للشراء
  • عيار 18: 4,140 جنيه للبيع – 4,123 جنيه للشراء
  • عيار 14: 3,220 جنيه للبيع – 3,207 جنيه للشراء
  • عيار 12: 2,760 جنيه للبيع – 2,749 جنيه للشراء
  • سعر الأونصة: 171,691 جنيه للبيع – 170,980 جنيه للشراء
  • سعر الجنيه الذهب: 38,640 جنيه للبيع – 38,480 جنيه للشراء
  • سعر أونصة الذهب بالدولار: 3,379.86 دولار

أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد استقرارًا مع ميول للارتفاع

تشير أسعار الذهب اليوم في مصر إلى حالة من الاستقرار النسبي مقارنة بالأيام الماضية، حيث سجل سعر الذهب عيار 24 في السوق المحلية 5,520 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الشراء 5,497 جنيه. 

سعر الذهب عيار 21 يسجل 4830 جنيهًا

يحافظ سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 على موقعه كأكثر الأعيرة تداولًا بين المواطنين، حيث سجل اليوم 4,830 جنيه للبيع و4,810 جنيه للشراء. كما بلغ سعر الذهب عيار 18 4,140 جنيه للبيع، و4,123 جنيه للشراء، وهو ما يجعل هذا العيار خيارًا اقتصاديًا مفضلًا للعديد من المستهلكين.

أسعار الأونصة والجنيه الذهب تواصل الحركة في نطاق محدود

وفيما يخص القطع الأكبر، وصل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر إلى 38,640 جنيه للبيع، فيما سجلت الأونصة الذهبية 171,691 جنيه للبيع. وعلى الصعيد العالمي، بلغ سعر الأونصة بالدولار اليوم 3,379.86 دولار.

عيار 14 عيار 12 سعر الأونصة سعر الجنيه الذهب سعر أونصة الذهب بالدولار أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد استقرارًا مع ميول للارتفاع أسعار الأونصة والجنيه الذهب تواصل الحركة في نطاق محدود

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