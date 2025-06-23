كم وصل عيار 21؟ .. أسعار الذهب اليوم

تشهد أسعار الذهب ارتباكاً ملحوظاً خلال هذذه الفترة، خاصة مع ما يحدث في المنطقة والصراع بين إيران وأمريكا وإسرائيل .

ارتفاع سعر الذهب مساء اليوم

ارتفع سعر الذهب بنحو 20 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية اليوم الاثنين 23-6-2025، مقارنة بمنتصف التعاملات .

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 14 إلى 3216 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 18 إلى 4135 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 21 إلى 4825 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 24 إلى 5514 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 38600 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر

عقب موجة الارتفاع الحادة التي شهدها الذهب أمس، والتي قفز خلالها الجنيه الذهب بقيمة 400 جنيه دفعة واحدة، عاد المعدن الأصفر للانخفاض مجددًا اليوم، إذ تراجع سعر الذهب عيار 21 بقيمة 30 جنيهًا مقارنة بسعر أمس، مسجلًا 4820 جنيهًا للبيع و4800 جنيهًا للشراء.

ارتفاع اسعار الذهب

أسعار الذهب

وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 100 جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4900 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 4800 جنيه، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 61 دولارًا، حيث افتحت التعاملات عند مستوى 3430 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3369 دولارًا.