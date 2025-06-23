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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

كم وصل عيار 21؟ .. أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب اليوم في مصر
اسعار الذهب اليوم في مصر
رشا عوني

تشهد أسعار الذهب ارتباكاً ملحوظاً خلال هذذه الفترة، خاصة مع ما يحدث في المنطقة والصراع بين إيران وأمريكا وإسرائيل . 

ارتفاع سعر الذهب مساء اليوم 

ارتفع سعر الذهب بنحو 20 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية اليوم الاثنين 23-6-2025، مقارنة بمنتصف التعاملات . 

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 14 إلى 3216 جنيهًا للجرام.

 سعر الذهب عيار 18 إلى 4135 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 21 إلى 4825 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 24 إلى 5514 جنيهًا للجرام.

أسعار الذهب اليوم الأحد 22-6-2025| زيادة جديدة تُسجل بالأسواق المصرية
سعر الذهب اليوم 

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 38600 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر

عقب موجة الارتفاع الحادة التي شهدها الذهب أمس، والتي قفز خلالها الجنيه الذهب بقيمة 400 جنيه دفعة واحدة، عاد المعدن الأصفر للانخفاض مجددًا اليوم، إذ تراجع سعر الذهب عيار 21 بقيمة 30 جنيهًا مقارنة بسعر أمس، مسجلًا 4820 جنيهًا للبيع و4800 جنيهًا للشراء.

عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم السبت 7-6-2025 في مصر بعد آخر ارتفاع
ارتفاع اسعار الذهب

أسعار الذهب

وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 100 جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4900 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 4800 جنيه، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 61 دولارًا، حيث افتحت التعاملات عند مستوى 3430 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3369 دولارًا.

ارتفاع سعر الذهب سعر عيار 21 سعر عيار 18 سعر الجنيه الذهب سعر الذهب اليوم

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