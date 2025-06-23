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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر بدون مصنعية في محلات الصاغة 23 يونيو 2025

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر بدون مصنعية في محلات الصاغة 23 يونيو 2025
سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر بدون مصنعية في محلات الصاغة 23 يونيو 2025
عبد الفتاح تركي

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر .. تراجع سعر الذهب في مصر الآن داخل محلات الصاغة المحلية، ليصل عيار 21 إلى 4820 جنيهُا للبيع، 4795 جنيهًا للشراء، مسجلًا تراجعًا بقيمة 30 جنيهًا، مقارنًة بآخر تحديث له.

أسعار الذهب الآن

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5508.5 جنيه للبيع، و5480 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 نحو 5049.5 جنيه للبيع، و5023.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الآن نحو 4820 جنيهًا للبيع، و4795 جنيهًا للشراء.

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سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر بدون مصنعية في محلات الصاغة 23 يونيو 2025

سعر الذهب عيار 18

وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 4131.5 جنيه للبيع، و4110 جنيهات للشراء.

أسعار الذهب في مصر 2025

سعر الذهب عيار 14

في حين سجل سعر الذهب عيار 22 نحو 3213.25 جنيه للبيع، و3196.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 2754.25 جنيه للبيع، و2740 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وجاء سعر الذهب عيار 9 نحو 2065.75 جنيه للبيع، و2055 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر بدون مصنعية في محلات الصاغة 23 يونيو 2025

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 38560 جنيهًا للبيع، و38360 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا نحو 3377.4 دولار للبيع و3377.11 دولار للشراء.

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب عالميا بالدولار تراجعات في سعر الأوقية، بلغت نسبتها 1.8% مع ختام تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة، على مستوى العالم، على الرغم من استمرار التوترات في الشرق الأوسط، والتصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران.

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر بدون مصنعية في محلات الصاغة 23 يونيو 2025

كان كريستوفر وولر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أعلن أن خفض أسعار الفائدة قد يبدأ اعتبارًا من اجتماع يوليو 2025، إذا واصلت البيانات الاقتصادية مسارها المعتدل، وهو المعروف بتوجهاته المتشددة، لكنه ظهر على نحوٍ أكثر مرونة، مؤكدًا أن هناك مجالًا لخفض الفائدة مع إمكانية التراجع عن هذا المسار في حال وقوع صدمات اقتصادية، وهي لهجة تعكس تحولًا في نغمة الفيدرالي.

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