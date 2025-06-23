أسعار الذهب اليوم الاثنين 23 يونيو

يقدّم موقع "صدى البلد" لقرّائه، خدمة التعرف على أسعار الذهب اليوم، الاثنين 23-6-2024، حيث شهدت أسواق الصاغة ارتفاعًا في الأسعار، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "آي صاغة".

سعر الذهب اليوم في مصر

سجّل سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة حوالي 5542.75 جنيه للبيع و 5508.5 جنيه للشراء، حيث ارتفعت الأسعار بنحو 22.75 جنيه.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 4850 جنيه للبيع و 4820 جنيه للشراء، حيث ارتفعت أسعاره بنحو 20 جنيها.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 4157.25 جنيه للبيع و 4131.5 جنيه للشراء، وربح العيار نحو 17.25 جنيه.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 3233.25 جنيه للبيع و 3213.25 جنيه للشراء، حيث صعدت أسعاره بنحو 13.25 جنيهات.

سعر الذهب اليوم في مصر

وسجّل سعر الجنيه الذهب حوالي 38800 جنيه للبيع و 38560 جنيه للشراء، حيث صعدت أسعاره بنحو 160 جنيها.

سعر مصنعية الذهب والدمغة

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر

تُعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلاً عن المستثمرين؛ نظرًا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميًا

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميا، ولذلك فإن سعر الذهب عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها:

معدل سعر الفائدة عالمياً: ويتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب، فضلاً عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.