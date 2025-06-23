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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

200 جنيه دفعة واحدة.. سعر الذهب يخالف التوقعات وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه دفعة واحدة.. سعر الذهب يخالف التوقعات وعيار 21 مفاجأة
200 جنيه دفعة واحدة.. سعر الذهب يخالف التوقعات وعيار 21 مفاجأة
عبد العزيز جمال

سجل سعر الذهب اليوم الاثنين 23 يونيو 2025 تراجعًا في السوق، ليفقد جزءًا من المكاسب القوية التي حققها خلال تعاملات الأحد، وسط حالة من الترقب في أسواق المعادن النفيسة وتذبذب في الطلب المحلي.

تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر

عقب موجة الارتفاع الحادة التي شهدها الذهب أمس، والتي قفز خلالها الجنيه الذهب بقيمة 400 جنيه دفعة واحدة، عاد المعدن الأصفر للانخفاض مجددًا اليوم، إذ تراجع سعر الذهب عيار 21 بقيمة 30 جنيهًا مقارنة بسعر أمس، مسجلًا 4820 جنيهًا للبيع و4800 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ملموسًا بنحو 240 جنيهًا خلال ساعات، ليسجل في تعاملات اليوم الاثنين 38560 جنيهًا للبيع و38400 جنيهًا للشراء، بعد أن كان قد بلغ 38800 جنيه في تعاملات الأحد.

أسعار الذهب اليوم الاثنين 23 يونيو 2025 بمحلات الصاغة بدون مصنعية

فيما يلي متوسط أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بدون إضافة المصنعية، وفق آخر تحديثات الساعة 5:16 مساءً:

عيار 24: 5509 جنيهًا للبيع، 5486 جنيهًا للشراء

عيار 22: 5050 جنيهًا للبيع، 5029 جنيهًا للشراء

عيار 21: 4820 جنيهًا للبيع، 4800 جنيهًا للشراء

عيار 18: 4131 جنيهًا للبيع، 4114 جنيهًا للشراء

عيار 14: 3213 جنيهًا للبيع، 3200 جنيهًا للشراء

عيار 12: 2754 جنيهًا للبيع، 2743 جنيهًا للشراء

سعر الأوقية الذهبية

سجل سعر الأوقية (الأونصة) في السوق المحلي اليوم نحو 171336 جنيهًا للبيع و170625 جنيهًا للشراء، بينما بلغ السعر العالمي للأونصة 3383.71 دولارًا.

وجاء هذا التراجع رغم استمرار التوترات الجيوسياسية التي كان من المتوقع أن تعزز من الطلب على الذهب كملاذ آمن، إلا أن بعض عمليات جني الأرباح من قبل المستثمرين، وتراجع نسبي في حركة الشراء بالسوق، ساهما في تهدئة الأسعار مرة أخرى.

توقعات سعر الذهب خلال الأيام القادمة

يرجح مراقبو السوق أن تظل أسعار الذهب في حالة تذبذب بين صعود وهبوط طفيف، لحين وضوح الرؤية عالميًا بشأن السياسة النقدية الأمريكية، إضافة إلى تطورات الملف الإيراني الإسرائيلي، والذي كان سببًا مباشرًا في ارتفاع الأسعار عالميًا خلال الأسبوع الجاري.

وفي الوقت الذي تظل فيه عوامل الدعم قائمة لسعر الذهب على المستوى العالمي، فإن سوق الصاغة يتأثر بشكل خاص بعوامل العرض والطلب المحلية وسعر الدولار أمام الجنيه، ما يجعل التنبؤ الدقيق بتحركات الأسعار تحديًا كبيرًا في المرحلة الحالية.

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