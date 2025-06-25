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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مع اشتراطات مهنية وصحية.. السعودية تستأنف إصدار تأشيرات الزيارة العائلية

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية عن استئناف إصدار تأشيرات الزيارة العائلية بشكل كامل، وذلك عقب انتهاء موسم الحج.

وكانت هذه الخدمة قد توقفت مؤقتاً في الفترة من 29 أبريل حتى 11 يونيو 2025، ليُعاد فتحها الآن أمام المقيمين من جميع الجنسيات الراغبين في استقدام أقاربهم من الدرجة الأولى عبر المنصات الرسمية المعتمدة.

وأوضحت الجوازات السعودية أن الخدمة لا تشمل جميع المهن، حيث يشترط أن يكون المقيم حاملاً لإقامة سارية ويعمل في مهنة غير مصنفة كعمالة فردية مثل العمالة المنزلية أو السائقين الخاصين. ويُفضل أن يكون مقدم الطلب من أصحاب المهن العليا أو المتوسطة.

لضمان قبول طلب الزيارة، يجب توفر عدة شروط في مقدم الطلب، من أبرزها أن تكون إقامته سارية، وأن يعمل في مهنة معتمدة ضمن قائمة المهن المؤهلة لتقديم الطلبات، إضافة إلى ضرورة تصديق الطلب إلكترونياً من جهة عمله.

أما بالنسبة للزائر، فيُشترط أن يكون من أقارب الدرجة الأولى، ويملك جواز سفر سارياً، وأن لا يقل عمره عن 18 عاماً إلا في حال مرافقة أحد والديه. كما يجب عليه اجتياز الفحص الطبي الكامل، والحصول على اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة السعودية ضد الأمراض المعدية.

وتشمل المهن المقبولة لتقديم طلبات الزيارة العائلية كلاً من المهندسين، الأطباء، المدرسين، المحاسبين، المسوقين، الإداريين، والفنيين بمختلف تخصصاتهم، إضافة إلى أي مهنة لا تُصنف كعمالة فردية.

الجوازات السعودية إصدار تأشيرات الزيارة العائلية المديرية العامة للجوازات السعودية انتهاء موسم الحج السعودية

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